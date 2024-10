Zaslišanje Marte Kos predvidoma 6. ali 7. novembra

Po prvem neuradnem predlogu razporeditve zaslišanj komisarskih kandidatov v evropskem parlamentu, ki smo ga dobili od dveh virov, bo Marta Kos prišla na vrsto v četrtek, 7. novembra. Predlog razporeditve zaslišanj morajo danes obravnavati še vodje parlamentarnih odborov in nato v četrtek še parlamentarno vodstvo.

Zaslišanje v zunanjepolitičnem odboru, v bruseljskem žargonu poimenovanem Afet, naj bi po predlogu potekalo med 9. in 12. uro. Po drugem scenariju, ki je bil v obtoku v Bruslju, bo kandidatka iz Slovenije na vrsti dan prej ob 14. uri. Zaslišanja kandidatov bodo potekala med 4. in 12. novembrom, že prvi dan bodo potekala štiri. Kandidati za izvršne podpredsednike bodo zaslišani na koncu.

Pri Marti Kos kot kandidatki za komisarko za širitev bosta povabljena še odbora za notranje zadeve in ustavna vprašanja. Del procesa so tudi pisna vprašanja, tako splošni vprašanji, ki sta enaki za vse kandidate, kot tudi vsebinska o posameznem resorju.

Kandidat po zaslišanju potrebuje podporo koordinatorjev političnih skupin, ki predstavljajo vsaj dve tretjini članov pristojnega odbora. Odbor lahko zahteva od kandidata še dodatne pisne ali ustne odgovore. Če tudi v drugo ne dobi dvetretjinske podpore koordinatorjev, o njem odloča celoten odbor za navadno večino.

Preverjanje navzkrižja interesov

Do 18. oktobra naj bi svoje delo opravil tudi odbor za pravne zadeve (Juri), ki preverja, ali pri kandidatih obstaja navzkrižje interesov. Skoraj vsi kandidati, tudi Marta Kos, so po prvem zasedanju Jurija prejšnji teden dobili prošnjo za dodatna pojasnila. Brez pozitivnega mnenja tega odbora kandidat sploh ne more na zaslišanje.