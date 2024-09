Na zunanjem ministrstvu zanikajo navedbe o postopku proti Kosovi zaradi mobinga

Na zunanjem ministrstvu so zanikali navedbe, da je bil proti sedanji kandidatki za evropsko komisarko Marti Kos, ki je bila v preteklosti veleposlanica v Švici in Nemčiji, sprožen postopek zaradi mobinga na delovnem mestu. »Na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve ni bil izveden noben postopek proti Marti Kos zaradi morebitnih očitkov o mobingu na delovnem mestu, so zapisali.

Kot so glede nadzorov pojasnili na ministrstvu, je bil na veleposlaništvu v Berlinu leta 2015 opravljen redni diplomatski nadzor, v katerem je bila veleposlanica pohvaljena za vodenje veleposlaništva.

Na veleposlaništvu v Bernu pa je bil v letu 2020 izveden izredni delni diplomatski nadzor, po katerem je takratni minister Anže Logar sprejel nekaj predlogov v zvezi z vodenjem veleposlaništva. Podrobnosti o predlogih niso razkrili. Dodali pa so, da je Marta Kos sama podala odstopno izjavo z mesta veleposlanice v Bernu.

Na sredini predstavitvi kandidatke v odboru DZ za zadeve EU je poslanec SDS Žan Mahnič, sklicujoč se na pisanje medijev, dejal, da je morala Kosova veleposlaništvo v Švici predčasno zapustiti zaradi številnih očitkov o mobingu.

Kosova je na seji te navedbe zavrnila in poudarila, da se je za odstop odločila sama zaradi nestrinjanja s politiko takratne vlade Janeza Janše.

Glede ugotovitev inšpekcijskega nadzora je dejala, da sama nima težav, če se sklepi nadzora razkrijejo, po njenem spominu pa je bilo med predlogi to, da mora veleposlanica pri vodenju veleposlaništva svoje ambiciozne cilje uskladiti s sposobnostmi in obremenjenostjo vseh svojih sodelavcev.

Na omenjeni predstavitvi v odboru, ki je sicer podal pozitivno mnenje o kandidatki, je bila Kosova iz vrst poslancev SDS deležna tudi očitkov, da je naklonjena Rusiji ter da je sodelovala z jugoslovansko tajno službo. Oboje očitke je Marta Kos prav tako zavrnila.