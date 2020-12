Pouk na daljavo vsaj še en teden

KLJUČNI POUDARKI: Najmanj 200 bolnišnic v ZDA je zapolnilo svoje zmogljivosti.

Kdaj se bodo cepili prebivalci Avstralije, še ni znano.

8.00 Polne bolnišnice v ZDA

7.30 Pouk še vsaj en teden na daljavo

7.15 Cepljenja v Avstraliji še ni na vidiku

Ministrstvo za zdravje ZDA ugotavlja, da je prejšnji teden zaradi pandemije koronavirusa najmanj 200 bolnišnic po ZDA napolnilo svoje zmogljivosti in ne morejo sprejemati novih bolnikov. Včeraj je bilo v ZDA hospitaliziranih več kot 107.000 pacientov, v sredo pa je dnevno število smrtnih žrtev oseb s covidom-19 prvič doslej preseglo 3000. Umrlo je skupaj 3253 ljudi, kar je več, kot jih je umrlo v terorističnih napadih 11. septembra.Vlada je na včerajšnji dopisni seji izdala odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki ga bo objavila v uradnem listu. Odlok začne veljati v soboto, 12. decembra, in velja sedem dni. V vrtcih bo še vedno zagotovljeno nujno varstvo otrok. Kot so pri tem pojasnili, lahko župan občine, kjer vrtec obratuje, oceni, da je njegovo delovanje nujno potrebno za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti. V tem primeru prepoved zbiranja v zmanjšanem obsegu za vrtec ne velja.Vlada RS je na včerajšnji dopisni seji izdala tudi odlok, ki omogoča vlaganje vlog po elektronski poti brez kvalificiranega elektronskega podpisa. Stranke se bodo tako lahko identificirale z uradno dodeljeno identifikacijsko številko, kot je na primer EMŠO ali davčna številka ali drugim enoličnim identifikatorjem.Potem ko je bil zaradi nepravilnosti prekinjen razvoj cepiva na avstralski Univerzi v Queenslandu, je avstralski premiernapovedal, da ne bodo hiteli z odobritvijo cepiva, navaja britanski Guardian. V nasprotju z Avstralijo. so v ZDA in Združenem kraljestvu že odobrili Pfizerjevo in Biontechovo cepivo proti covidu-19