Požar skozi objektiv fotografov

Dopoldne je na območju Škrbine proti hribu Trstelj na Krasu izbruhnil požar, ki je zajel že okoli 120 hektarov gozdnatih površin. Šlo naj bi za dva ločena požara v bližini, ki sta ogrožala tudi kočo na Trstelju in tamkajšnjo infrastrukturo.

Na terenu je 70 enot z 200 gasilci. Poleg tega so aktivirane tudi druge službe zaščite in reševanja, kot so reševalci, civilna zaščita in policija pa tudi naša fotografa Leon Vidic in Dejan Javornik, ki sta dogajanje ujela v svoje objektive.

Požar na Krasu FOTO: Leon Vidic/Delo

Lipe FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

