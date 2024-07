NIJZ z napotki za ravnanje ob požaru

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je danes ob izbruhu požara na Krasu objavil napotke za ravnanje v primeru požara. Ob požaru namreč nastanejo različne škodljive snovi, odvisno od materialov, ki jih je zajel ogenj, temperature in drugih pogojev pri gorenju, so sporočili iz NIJZ.

Navedli so tudi, da smo plinom in delcem, ki nastajajo pri požaru, neposredno izpostavljeni z vdihavanjem, kasneje pa lahko tudi prek hrane in vode. Z vdihavanjem ali zaužitjem te snovi vstopijo v naš organizem in lahko škodljivo vplivajo na naše zdravje.

Posledice za zdravje so lahko takojšnje ali zakasnele. Močno so odvisne od vrste onesnaževala, količine, vnesene v telo, časa in stopnje izpostavljenosti, načina vnosa ter dovzetnosti posameznika.

Draženje dihalnih poti

Vdihavanje visokih koncentracij delcev in drugih onesnaževal lahko povzroča takojšnje draženje dihalnih poti, prizadene pa lahko tudi druge organske sisteme. Telo se v takšnih primerih odzove z vnetjem sluznice, ki ima za posledico solzenje oči in izcedek iz nosu, kašljanje in oteženo dihanje.

Težave bolnikov z obstoječimi akutnimi in kroničnimi boleznimi dihal se lahko povečajo. Stanje bolezni se lahko poslabša tudi pri bolnikih z boleznimi srca in ožilja, poveča se tudi možnost za nastanek srčne kapi.

Še posebej so ogroženi dojenčki in otroci, nosečnice, starejši ljudje, ljudje z boleznimi srca in ožilja, ljudje z boleznimi dihal ter sladkorni bolniki. Onesnaženemu zraku se lahko izognemo le z umikom v manj onesnaženo okolje. Nekaj časa lahko to zagotavljamo z zadrževanjem v zaprtih prostorih.

Če ste bili izpostavljeni dimu

Osebe, ki so bile izpostavljene dimu in čutijo zdravstvene težave, naj se posvetujejo s svojim zdravnikom. V primeru pekočega občutka na koži je treba odstraniti oblačila in se umiti z vodo in milom, pri pekočinah na sluznici pa NIJZ svetuje izpiranje s čisto tekočo vodo.

Če je v okolici pogorišča še vedno izrazit vonj, smrad po požaru, NIJZ priporoča zadrževanje zunaj območja ali v zaprtih prostorih. Če je vidna kakršna koli onesnaženost okolja, se je najbolje temu območju izogniti, dokler ni očiščeno.

Izogibati se je treba dotikanju izpostavljenih površin, tekočin, ki so povezane s požarom, in čim bolj zmanjšati izpostavljenost izpustom v zrak tako, da se oseba giblje proti vetru ali stran od ognja oz. pogorišča.

Delce, ki so lahko dodatno onesnaženi z organskimi in anorganskimi snovmi, lahko tudi zaužijemo. NIJZ zato priporoča, da se vrtnin in sadja, ki bi glede na doseženo stopnjo rasti oz. zrelosti že bili primerni za uporabo, ne uporabljajo.

Za uporabo pitne vode je treba upoštevati priporočila upravljavca vodovoda oz. uprave za zaščito in reševanje. Za lastnike kapnic velja, da pred nastopom padavin preusmerijo vodo iz s požarom onesnaženih lovilnih površin stran od hranilnika za vodo in s tem preprečijo onesnaženje vode, še priporočajo na NIJZ.