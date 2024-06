Poziv ministrstva za zdravje ni prepričal izvajalcev

Na ministrstvu za zdravje so pripravili poziv za vključitev medicinske sestre v dodatnem polovičnem obsegu dela, a je izplen majhen. Izvajalci so kritični do vsebine poziva. Nenavadno se jim zdi, da je treba za dodatno vključitev diplomirane medicinske sestre opredeliti 300 glavarinskih količnikov dodatnih pacientov ne glede na to, kakšno je trenutno stanje glavarinskih količnikov.

Ministrstvo za zdravje je na podlagi Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za leto 2024 aprila objavilo poziv ambulantam družinske medicine, da v tim namesto 0,5 medicinske sestre vključijo eno diplomirano medicinsko sestro. V ta namen bi sto ambulant prejelo dodatna finančna sredstva, pri čemer pa bi morale dodatno sprejeti zavarovane osebe v obsegu 300 glavarinskih količnikov. A namesto sto ambulant se jih je na poziv odzvalo le 26 (seznam v tabeli), od tega osem javnih zdravstvenih zavodov, drugi pa so koncesionarji.

Na javni poziv so se lahko prijavili izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki so imeli na dan objave javnega poziva (3. aprila 2024) na tim že opredeljenih vsaj 1895 glavarinskih količnikov. To pa je bil tudi glavni razlog, zakaj se na poziv večinoma niso prijavljali. »Povprečje glavarinskih količnikov v posameznih ambulantah našega zdravstvenega doma je okrog 2600, kar je krepko več od 1895 in tudi več od slovenskega povprečja. Vsaka ambulanta, ki bi se odločila za dodatnih 0,5 diplomirane medicinske sestre, bi morala dodatno opredeliti še za 300 glavarinskih količnikov pacientov. Ne vem, ali je to izvedljivo z vidika števila pacientov v Trbovljah, poleg tega pa si tudi timi ne želijo tolikšne dodatne obremenitve,« je ključni problem poziva orisal direktor ZD Trbovlje dr. Denis Tomše.

Iz istega razloga se ne poziv niso prijavljali v Osnovnem zdravstvu Gorenjske, niti v ljubljanskem zdravstvenem domu, od koder so sporočili: »Na poziv se nismo odzvali, ker v tej prvi fazi ni bilo izkazanega zanimanja med zdravniki in diplomiranimi medicinskimi sestrami.« Premamila jih niso niti dodatna finančna sredstva, ki bi jih dobili, na voljo pa bodo od julija dalje.

433.301 € bo namenilo ministrstvo za vključitev medicinske sestre v 26 ambulantah družinske medicine

Boljša dostopnost

do osebnega zdravnika

Na ministrstvu za zdravje so kljub slabemu odzivu zadovoljni, ker gre za uvajanje novega standarda za ambulante. »Vsaka sprememba namreč potrebuje čas, da se uveljavi. Podobno je bilo tudi pri vzpostavitvi referenčnih ambulant. Prepričani smo, da se bodo izvajalci ob ponovnem pozivu odločili za sodelovanje.«

V ustanovah pa ostajajo kritični. Tomšetu se zdi nelogično, da je treba za dodatnih 0,5 diplomirane medicinske sestre opredeliti 300 glavarinskih količnikov dodatnih pacientov ne glede na to, ali je trenutno stanje 1900 glavarinskih količnikov, 2500, ali pa 3000. Sogovorniki opozarjajo, da pol dodatne medicinske sestre ne odtehta toliko dela, kolikor ga bodo imeli v ambulanti z dodatnimi tristo pacienti. Jasno ni niti določeno, kaj bo delala in kako bo lahko razbremenila tim.

Tudi družinskemu zdravniku Roku Ravnikarju, predsedniku odbora za osnovno zdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije, se zdi poziv nenavaden. Za STA je opozoril, da bodo dodatno pomoč prejele le ambulante, ki bodo na novo opredelile dodatnih 300 glavarinskih količnikov. Ambulante, ki že imajo opredeljeno čezmerno število glavarinskih količnikov, pa dodatne pomoči ne bodo prejele. S tem ukrepom so po njegovem želeli doseči, da bi ambulante opredelile še nekaj tisoč bolnikov. Vsi javni zdravstveni zavodi v državi skupaj so na poziv ministrstva poslali le osem vlog, kar po besedah Ravnikarja kaže na veliko krizo v primarnem zdravstvu, k njeni razrešitvi pa omenjeni ukrep ne bo bistveno prispeval.

Pri ministrstvu za zdravje vztrajajo, da je njihova naloga, da uvede sistemske ukrepe za povečanje dostopnosti do osebnega zdravnika ter zagotavljanje višje kakovosti zdravniške obravnave in boljše timsko delo.

Direktorica Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje Božena Herzog je javno že pojasnila, da so se na poziv prijavili, ker želijo izkoristiti vse razpoložljive možnosti za izboljšanje kakovosti zdravstvenih storitev za paciente, čeprav morda niso najboljše možne. V štirih splošnih oziroma družinskih ambulantah, kjer so diplomirane medicinske sestre doslej v polovičnem obsegu delovale v referenčnih ambulantah in pokrivale po dve splošni ambulanti, bodo zdaj pomagale v polnem obsegu.