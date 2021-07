Stikalna naprava brez toplogrednih plinov

2

Čist zrak namesto SF6

FOTO: Schneider Electric

Uspešna uporaba na različnih področjih

»Razvili smo stikalne naprave prihodnosti, brez SF6 plina, ki predstavljajo velik napredek na področju trajnosti, postavljajo nova merila za zdravje in varnost ter zagotavljajo možnost uvedbe novih digitalnih tehnologij. Naša nova tehnologija, ki ne uporablja SF6, je idealna alternativa.«



FOTO: Schneider Electric

Prednosti so številne

Prednosti rešitve SM AirSeT so številne: je okolju prijazna naprava, zagotavlja varnost ljudi, je enostavna za rokovanje, ima enak ali podoben kompaktni odtis kot naprave, ki uporabljajo SF6, je zamenljiva z enakovredno zračno izolirano stikalno celico, ki vsebuje konvencionalno stikalo SF6, ter odpravlja potrebe po zajemanju plina ob koncu življenjske dobe.



Prizadevanja zase kažejo tudi na področju opreme, ki vključujejo tako digitalizacijo kot tudi povečevanje potencialne trajnosti z uvedbo nove, okolju prijazne tehnologije, ki namesto toplogrednih plinov uporablja čisti zrak.Več kot 30 milijonov srednjenapetostnih stikalnih naprav, nameščenih po vsem svetu, uporablja žveplov heksafluorid (SF6). To je toplogredni plin, ki poslabša učinek tople grede zaradi svoje lastnosti potenciala globalnega segrevanja, saj ima 1 kg SF6 enak učinek kot 23.500 kg COSF6 se od 70. let prejšnjega stoletja veliko uporablja v visoko in srednje napetostni električni opremi kot nestrupen, nevnetljiv izolacijski medij in medij za prekinitev električnega tokokroga oziroma obloka. Čeprav ima zelo dobre lastnosti pri izolaciji in prekinitvi električnih tokokrogov, SF6 znatno prispeva k učinku tople grede. Prenehanje uporabe SF6 je pomemben korak naprej za trajnost, zdravje in varnost. Inovativna nova tehnologija, ki ne uporablja SF6, ampak stroškovno učinkovitejšo kombinacijo prekinitve električnega toka v vakuumu (VI) in zračno izolacijo, hkrati pa ohranja majhen odtis, ki ga sicer povezujemo s tradicionalnimi stikalnimi napravami, izoliranimi s plinom SF6, je obetavna alternativa.Srednjenapetostna stikalna napravauporablja izolacijo iz čistega zraka v kombinaciji z novo Schneider Electricovo tehnologijo vakuumskih komor (SVI). Omogoča uvajanje zelene tehnologije, hkrati pa ohranja prednosti kompaktnega fizičnega odtisa, stroškovne učinkovitosti in zanesljivosti tradicionalne opreme, ki jo poznamo pri tehnologiji SF6.»Zaradi naraščajoče elektrifikacije in uporabe obnovljivih virov energije po vsem svetu potrebujemo več stikalnih naprav SN. Z našo novo, ampak toplogredne pline nadomešča s čistim zrakom, smo naredili pomemben korak k razogljičenju omrežja in ustvarjanju resnično zelenih energetskih sistemov,« je povedal Aleš Bučar, vodja prodaje pri Schneider Electricu.Schneider Electric poroča o uspešni uporabi svoje nove srednjenapetostne serije SM AirSeT, ki ne uporablja SF6, v številnih elektroenergetskih objektih, vključno s švedskim E.ON-om in francoskim GreenAlpom, ter vedno večjem številu uporabnikov, vključno z zasebnimi elektroenergetskimi omrežji za komercialne in industrijske namene.Nova tehnologija srednjenapetostnih stikalnih naprav, ki uporablja vakuumsko tehnologijo prekinitve električnega toka in zračno izolacijo, omogoča uporabnikom, da se izognejo plinu SF6. Medtem ko so stikalne naprave, izolirane z zrakom, slovele kot prevelike v primerjavi s tehnologijo, ki uporablja plin, zdaj ni več tako. Današnje alternative stikalnim napravam, ki ne uporabljajo SF6, so kompaktne kot plinske različice in so stroškovno učinkovitejše. Poleg navedenega tovrstne trajnostne stikalne naprave SN zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov, tako da odpravljajo potrebo po ustvarjanju novega plina, ki bi nadomestil SF6, in se izogibajo težavam z njegovim zajemom, recikliranjem in uhajanjem po koncu življenjske dobe.»V Schneider Electricu verjamemo, da je najboljši plin – čisti zrak,« je dejal Aleš Bučar.Naročnik oglasne vsebine je Schneider Electric