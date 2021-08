Pravne podlage za testiranje zaposlenih v vrtcih in šolah ni

Na zaupanje

Goli in bosi

Dijaki so danes začeli opravljati popravne izpite. Če so se junija srečevali z učitelji, ki so bili enkrat na teden testirani, je testiranje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju od 20. julija stvar njihove dobre volje.Takrat je namreč začela veljati uredba o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb, s katero je prenehala veljati prejšnja odredba, po kateri so se zaposleni vsak teden testirali. Ravnatelji vrtcev, ki so seveda odprti vse poletje, so na problem takoj opozorili, prav tako sindikat Sviz, a po enem mesecu rešitve ni. Odgovore ravnatelji pričakujejo v sredo na sestanku s predstavniki ministrstev za zdravje in izobraževanje, zavoda za šolstvo in NIJZ.Kako je možno, da zaposleni v vzgoji in izobraževanju v novi uredbi sploh niso omenjeni, odredba, ki je testiranje zapovedovala, pa ne velja več, ni mogoče razumeti. Na vprašanje, ali je testiranje nesmiselno ali so na zaposlene v vrtcih, ki so delali vse poletje, in srednjih šolah, kjer se jim delo z dijaki začne prej kot 1. septembra, preprosto pozabili, nam na ministrstvih za zdravje in za izobraževanje niso odgovorili.Ravnatelji vrtcev so svoje zaposlene, kljub temu da pravne podlage že skoraj mesec dni ni, pošiljali na testiranje. Kot je dejala predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije, pa vzvoda, če bi zaposleni testiranje odklonil, nimajo: »Tu gre zdaj res le za odgovornost vsakega posameznika. Je pa ta zaplet sredi julija pokazal, da predšolska vzgoja očitno ni več del vzgoje in izobraževanja. Ker so dobesedno pozabili, da obstajamo in da smo odprti tudi poleti.«Dodala je, da se je to spet pokazalo prejšnji teden, ko se je ministrstvo sestalo le s predstavniki združenj osnovnih in srednjih šol, vrtcev pa na pogovor niso poklicali, čeprav ravnatelji že vse poletje sprejemajo težke odločitve: »Mi moramo presojati in odločati, to pa med nami povzroča le razdor. Ravnatelji smo pedagoški vodje, ne pa da se ukvarjamo s takimi rečmi. V sredo pa pričakujem le navodila.«Na ministrstvo za zdravje in na NIJZ se je s prošnjo za podrobnejša navodila 10. avgusta obrnila predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije: »Ničesar nisem izvedela. Niti tega, ali morajo biti učitelji testirani ali ne. Vseeno sem našim zaposlenim napisala, da pričakujem, da bodo imeli izpolnjen pogoj PCT, da lahko le zdravi opravljajo svoje delo. To pa zato, da nam ne bo kdo kdaj kaj očital. Je pa moja velika želja, da bi tako pri dijakih kot tudi pri zaposlenih šli na zaupanje in bi se vsi samotestirali. Denarja za testiranje zaposlenih tako ali tako nimamo.«Večina ravnateljev je zaposlene pozvala, naj se testirajo. Predsednica društva ravnateljev srednjih šolse je tako kot junija tudi tokrat dogovorila z mobilno enoto, ki je poskrbela za testiranje zaposlenih: »Zavedam se, da bi me lahko zavrnili. Ni obvezno, ampak jih bom povabila na testiranje, ker bodo vendarle v stiku z dijaki.«Glavni tajnik Svizaje nad neodzivnostjo ministrstva za izobraževanje ogorčen: »Ravnatelje so pustili gole in bose. Prvo leto bi še razumel, zdaj je pa to povsem nedopustno. Ministrstvo za izobraževanje ni opravilo tistega, zaradi česar ga sploh imamo. Gre za elementarno napako, pravzaprav šlamparijo. Deprimirajoče je, da smo jih na to takoj opozorili, pa v enem mesecu niso naredili ničesar. Pravne podlage za testiranje v vrtcih in zdaj še srednjih šolah ni! Radi bi imeli testiranje na 48 ur, pa še za enkrat na teden nimajo podlage. Gre za popolno nesposobnost urejanja in organiziranja, torej ministrstvo za izobraževanje dela ne opravlja.«