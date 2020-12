Pred Obrežjem 15-kilometrska kolona

Prometno-informacijski center za državne ceste ( PIC ) opozarja, da nastajajo daljše čakalne vrste na nekaterih mejnih prehodih proti Hrvaški in dodaja, da morajo vozniki v zastojih pustiti prost pas za intervencijska vozila.Na dolenjski avtocesti med priključkom Drnovo in mejnim prehodom Obrežjem proti Hrvaški je nastala 15 kilometrov dolga kolona vozil. V zastoju je zaradi prometne nesreče oviran promet. V PIC voznike, ki vozijo iz smeri Obrežja proti Ljubljani, poziva, naj vozijo previdno mimo zastoja na nasprotni strani avtoceste, saj ljudje, ki so obstali v koloni, prečkajo avtocesto.Na avtocesti Maribor - Ptuj - Gruškovje, pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, je zastoj dolg 4 kilometre. Število vozil se občasno poveča tudi pred predorom Karavanke iz smeri Avstrije proti Sloveniji. Občasno predor zapirajo. Podobno se dogaja tudi na avstrijski strani prehoda Šentilj proti Sloveniji.Čakalne dobe so tudi na mejnih prehodih Starod, Metlika, Slovenska vas, Obrežje, Rigonce, Bistrica ob Sotli, Dobovec, Gruškovje, Zgornji Leskovec, Ormož in Zavrč.Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti med predorom Dekani in razcepom Srmin proti Kopru.Cesta čez prelaz Vršič pa je prevozna samo za osebna vozila z verigami.Cesta Podpeč - Brezovica bo zaprta v Notranjih Goricah zaradi sanacije železniškega podvoza do nedelje, 20. decembra, predvidoma do 20. ure.