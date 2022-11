Pred pogovori o novem plačnem modelu

V nadaljevanju preberite:

V petek bo predvidoma znano, kdaj, na kakšen način in za koliko se bo zvišala minimalna plača. Prihodnje leto pa naj bi se, po napovedih ministra za delo Luke Mesca, začeli pogovori med socialnimi partnerji o novem plačnem modelu, da bi tudi druge plače sledile rasti minimalne.

Čeprav je določanje višine minimalne plače po zakonu povsem v rokah pristojnega ministra, se vlada o tem pogaja s sindikati in delodajalci v okviru Ekonomsko-socialnega sveta. »Vzpostavili smo zgledno socialno partnerstvo, v tej maniri nameravamo nadaljevati, posebej ker imamo leta 2023 pred sabo ključne reforme: pokojninsko, davčno, zdravstveno,« minister Luka Mesec pojasnjuje, zakaj se o zadevi pogovarjajo.

»Na novo bomo postavljali nekatere sisteme in se začeli pogovarjati o novem plačnem modelu, ki bo imel za cilj, da se začne rast povprečnih plač približevati temu, kar smo videli v zadnjih letih pri minimalni plači,« še napoveduje Mesec. Na to, da se z redno letno zakonsko določeno rastjo minimalne plače – v zadnjih šestih letih je višja za 35 odstotkov, vse pa kaže, da bi tokratni skok utegnil biti celo okrog 15 odstotkov –, ki pa ji preostale plače ne sledijo, rušijo razmerja med manj in bolj zahtevnimi in odgovornimi delovnimi mesti, opozarjajo tako sindikati kot tudi v številnih podjetjih. V javnem sektorju, kjer kot delodajalec nastopa vlada, bo ta svojo namero lažje uresničila, vprašanje pa je, kakšno vlogo lahko pri tem odigra v gospodarstvu.