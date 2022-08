Pred predorom Karavanke večkilometrska kolona

Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke v smeri Avstrije štiri kilometre dolg zastoj, predor iz slovenske smeri zaradi varnosti občasno zapirajo. Trikilometrski zastoj je tudi na avstrijski strani predora v smeri Slovenije. Na mejnih prehodih s Hrvaško vozniki za prestop meje trenutno čakajo do dveh ur.

Kot poroča prometnoinformacijski center za državne ceste, na mejnih prehodih Gruškovje, Dragonja in Starod osebna vozila na vstop v državo čakajo do dve uri, na izstop pa do ene ure.

Na prehodu Obrežje vozila na vstop čakajo pol ure, na prehodih Sečovlje in Jelšane pa do ene ure. Na prehodu Jelšane je tudi za izstop čakalna doba do ene ure.

V Ljubljani bosta sta med 13.15 in 17. uro zaradi triatlona zaprti Litijska in Poljanska cesta. Popolna zapora je na cesti Hrastnik-Zidani Most, obvoz je urejen preko Marnega. Popolna zapora je še na cestah Bloška Polica-Sodražica in Kranj-Jeprca, obvoz je urejen.

Na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko je zaradi prometne nesreče oviran promet.