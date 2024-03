Pred preiskovalno komisijo DZ zaslišanje direktorjev Sove in NPU

Pred preiskovalno komisijo DZ, ki preiskuje sume nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in drugih pristojnih državnih organov, sta danes vabljena direktor Sove Joško Kadivnik in direktor Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) Darko Muženič. Kot kaže, ju bodo danes le zaslišali, saj od Knovsa niso dobili ustreznega gradiva za soočenje.

Omenjena preiskovalna komisija DZ bo v tem tednu prvič po zamenjavi predsednika komisije, ki jo zdaj vodi poslanec Svobode Aleš Rezar, nadaljevala zaslišanje prič.

Iz Slovenske obveščevalno-varnostne službe (Sova) so za STA potrdili udeležbo Kadivnika na seji preiskovalne komisije. Tudi Rezar ni obveščen, da bi se vabljena opravičila. »Zato bomo izvedli zaslišanje obeh. Soočenje pa sem odpovedal zaradi manjka prepisa magnetograma iz zaslišanj na komisiji DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs). Oni so nas namreč pozvali, da ju soočimo, niso pa podali ustreznega gradiva, ki bi soočenje utemeljevalo,« je še pojasnil za STA.

Soočenje Kadivnika in Muženiča so preiskovalni komisiji DZ v luči očitkov o domnevnem vplivanju premierja Roberta Goloba na datum aretacije domnevnih ruskih vohunov s sklepom predlagali tudi člani Knovsa.

Preiskovalna komisija se je sicer zadnje mesece vrtela predvsem okoli zaslišanja nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar in nekdanjega prvega moža policije Boštjana Lindava ter upravičenosti vpogleda direktorja Sove Kadivnika v omenjeni pričanji. Sedanji predsednik preiskovalne komisije Rezar je tako zakonodajno-pravno službo DZ zaprosil za pravno mnenje o pravni podlagi za vpogled in o morebitni prekoračitvi pooblastil njegovega predhodnika Mihe Lamuta.

Zakonodajno-pravna služba DZ v mnenju ugotavlja, da Lamut ni presegel pooblastil. Ozadje vpogleda je sicer zanimalo tudi NSi, v kateri so ob tem želeli tudi odgovor na vprašanje, ali je direktor Sove Kadivnik z vpogledom v zapisnik pričanj Bobnarjeve in Lindava postal okužen oz. neprimeren za pričo.