Paket, ki bo počakal Pahorjevega naslednika

Če bo Anže Logar kot morebitni predsednik počel to, kar govori, potem bo v odnosu do veleposlaniških kandidatov vlade Roberta Goloba ravnal podobno, kot je Pahor v odnosu do kandidatov Janševe. Nataša Pirc Musar pa bi kvejčemu morda ustavila predlog Milana Brgleza za veleposlanika, saj mu bodo nekako morali rešiti kariero po porazu v prvem krogu predsedniških volitev. Za zdaj Brglez ostaja evropski poslanec; če bo SD na naslednjih evropskih volitvah dobil enak odstotek kot na državnozborskih, ne bodo imeli niti enega evropskega poslanca. Tako komentira obsežen paket veleposlaniških imenovanj, ki je pred vrati, mednarodni politolog Marko Lovec. Kje vse in kdo se je doslej s tem zapletal?