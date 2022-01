»Predlog novele zakona o nalezljivih boleznih je v nasprotju z ustavo«

Predsednik vlade Janez Janša je v DZ glede predloga novele zakona o nalezljivih boleznih, ki ga je v DZ vložila poslanska skupina nepovezanih poslancev in o katerem bo DZ v četrtek opravil splošno razpravo, dejal, da je predlog v nasprotju z ustavo in načelom delitve oblasti ter tudi predlogi Svetovne zdravstvene organizacije.

»Na podlagi tega predloga se ne da spopadati z nobeno epidemijo, ker bi trajalo tedne in tedne, preden bi se vsa stroka uskladila okoli določenih vprašanj,« je dejal. »Postavite se v vlogo Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ministrstva za zdravje in vlade ter si predstavljajte, kako bi to v praksi delovalo,« je pozval v odgovoru na ustno poslansko vprašanje, ki mu ga je postavila vodja poslanske skupine nepovezanih poslancev Janja Sluga. Zanimalo jo je vladno stališče do predloga novele.

Predlog po premierovem mnenju ni zakon o preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni, ampak zakon, na podlagi katerega se nalezljive bolezni še bolj pospešeno širijo. Pristojnim namreč preprečuje, da bi pravočasno ukrepali. Kot je dejal, niti ena država članica EU nima takšnih rešitev, kot jih vsebuje ta predlog.

Veljavna zakonodaja o nalezljivih boleznih je bila sicer dopolnjevana v večini protikoronskih paketov v skladu s priporočili evropske komisije, Svetovne zdravstvene organizacije in odločbami ustavnega sodišča, je spomnil. Tako ni več takšna, kot je bila, je poudaril.

Predlagana novela je medtem po njegovi oceni nadaljevanje politike, ki jo vodijo nepovezani poslanci in večina ostale opozicije in se glasi: Čim slabše je, tem bolje je za nas, in to ne glede na to, kako težje bo ukrepanje vlade in pristojnih institucij v spopadu z epidemijo covida-19, koliko bo bolnih in mrtvih. »To je zelo zavržno,« je poudaril.

Predlog so pripravili v Pravni mreži za varstvo demokracije

Predlog novele so pripravili v Pravni mreži za varstvo demokracije, v parlamentarni postopek pa ga je vložila poslanska skupina nepovezanih poslancev s prvopodpisanim predsednikom DZ Igorjem Zorčičem.

Predlog med drugim določa, kdaj oziroma pod katerimi pogoji se lahko sprejemajo ukrepi na podlagi 39. člena zakona o nalezljivih boleznih, opredeljuje namene, vrste in obseg ukrepov, pogoje in postopek za uvedbo ter podaljševanje veljavnosti ukrepov in njihovo maksimalno trajanje.

DZ na glasovanju julija lani po izglasovanem vetu državnega sveta ni potrdil vladne novele zakona o nalezljivih boleznih. Proti so takrat glasovali tudi poslanci koalicije, ki so med drugim ocenili, da je nekatere kritike in pomisleke o noveli še smiselno proučiti in pripraviti novo besedilo, pri čemer pa je vlado tokrat prehitela civilna družba.