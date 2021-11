Prednovoletnih službenih zabav tudi letos ne bo

Po odpovedi množičnih in večjih martinovanj, pohištveno-oblikovalskega sejemskega dvojčka Ambient Ljubljana in Dom plus, se odpovedi vrstijo tudi za turistične aranžmaje, koncerte, vsa prednovoletna srečanja v gostilnah in mnoge druge dogodke in storitve.

Kljub temu, da recimo destinacija Jeruzalem Slovenija, ki je letos tik pred zdajci odpovedala največje martinovanje v Sloveniji, v skladu z veljavnimi ukrepi ta vikend (tako kot tudi druge destinacije pri nas) omogoča zasebna martinovanja in ponuja tudi nadaljnja srečanja manjših skupin pri vinarjih in v gostilnah, so jo ukrepi močno prizadeli.

Aleš Vodičar, direktor Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov, je za Delo povedal, da »ponudniki v tem tednu beležijo odpovedi, predvsem pa jih najbolj teži to, da nimajo več tradicionalnih italijanskih gostov, ki so pred obdobjem epidemije prevladovali.« Po besedah Vodičarja popolno zapiranje turizma nikakor ne bi smelo priti v poštev.

Želijo si pomoči države

Nina Gostiša, tretja generacija znane gostinske in vinarske družine, ki stoji za gostilno Danilo in vinoteko Evino, nam je dejala, da so prve odpovedi rezervacij podjetij, ki so imela vnaprej rezervirane prednovoletne službene zabave, prišle že v petek. V ponedeljek so bila odpovedana vsa srečanja, službena in poslovna, pa tudi vse rojstnodnevne zabave. »Kot družina želimo biti odgovorni, zdravstveno stanje v državi je alarmantno, zato smo tistih nekaj večjih srečanj, ki niso bila odpovedana, odpovedali sami.« Še vedno omogočajo postrežbo v skladu s pogoji za manjša omizja, do osem gostov. Želijo pa si, da bi jim država »šla malo naproti, kar zadeva pomoč, predvsem pa možnost čakanja na delo.«

Tudi Petra Stušek, direktorica Zavoda Turizem Ljubljana (prestolnica kot destinacija se v zadnjih mesecih sooča tudi s spremenjeno strukturo gostov, ki veliko manj trošijo) si želi več posluha za razmere v turizmu, gostinstvu in prireditveni industriji ter industriji srečanj. Kot je poudarila za Delo, v nekaj boljših poletnih mesecih ni mogoče nadomestiti izpada dveh sezon hladnih mesecev, zato brez pomoči države številni ne bodo mogli preživeti.

Padec prometa beležijo tudi frizerji, kozmetiki in specializirani trgovci, fotografi, kemični čistilci Večja in množična srečanja so odpovedana. Sejemska in kongresna dejavnost pred dilemo, kako naprej.

Največja težava v teh okoliščinah je za gostinstvo in turizem zadržati kakovostne delavce, ker panogama ni onemogočeno poslovanje, namreč država na financira več ukrepa čakanja na delo in drugih oblik pomoči. To pomeni, da kadri, ki si jih v panogi zaradi manj gostov ne morejo privoščiti, odhajajo v tujino. Marsikatera gostilna bo v prihodnjih mesecih vrata raje zaprla, saj bi morala v primeru, če bi presegla določeno mejo prihodkov, v začetku leta prejeto pomoč vrniti.

V teh dneh so bilo odpovedani ali prestavljeni tudi dogodki znotraj sejemske in kongresne dejavnosti. Iz Gospodarskega razstavišča (GR) so nam sporočili, da je bilo to sezono, ki je zdaj naenkrat prekinjena, število obiskovalcev dogodkov zaradi pogoja PCT že tako izrazito manjše, zdaj pa so tik pred zdajci morali odpovedati še največji pohištveni sejem Ambienti Ljubljana in Dom plus. »Ob tem pa se nihče ne vpraša, kako bodo preživeli tisti razstavljavci, ki so v razstavne prostore, ki so bili že pripravljeni, vložili več tisoč evrov,« poudarja Marjana Lavrič iz GR.

Barbara Jaki, direktorica Narodne galerije, kjer poteka veliko prireditev in stanovskih dogodkov, pravi, da so dogodke v lastni režiji večinoma odpovedali, odločitev o dogodkih, ki jih v njihovih prostorih organizirajo zunanji izvajalci, pa so prepustili njim. Gala večerje in pogostitve v nobenem primeru ne pridejo v poštev, so pa možna in tudi dobro obiskana vodstva po galeriji.

Organizirati sejme ali ne?

Nekoliko več zadrege je pri organizatorjih sejmov. Po tem, ko je bil Slovenski knjižni sejem, ki je bil načrtovan za 23. november, odpovedan oziroma prestavljen na splet, je vlada zdaj z odlokom sejmom omogočila delovanje, a po besedah Mihe Kovača, predsednika upravnega odbora sejma, to še ne pomeni, da sejem bo. Med vikendom bodo premislili, ali ga izpeljati v živo. Zaradi razmer v državi bi se namreč v prihodnjih tednih ukrepi utegnili zaostriti, v priprave na sejem in druge kongresne dejavnosti pa je vloženega veliko truda, zato marsikje dogodke, če je to mogoče, prestavljajo na pomlad.

Poleg gostincev, turistov, kulturnikov sicer o velikem upadu prometa ta teden poročajo tudi frizerji, kozmetiki in specializirani trgovci, fotografi, kemični čistilci ter industrija srečanj. Obrtna zbornica Slovenije je zato v sporočilu za javnost odločevalce pozvala, da začnejo pripravljati ukrepe pomoči za prizadete.