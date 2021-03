Predor Karavanke zaradi tehničnih težav zaprt v obe smeri

Policisti pozivajo k veliki previdnosti, prilagojeni hitrosti vožnje in zbranosti, ker v takih okoliščinah obstaja velika nevarnost naletnih trčenj.

Predor Karavanke je zaradi tehničnih težav zaprt v obe smeri do preklica, poroča prometno-informacijski center. Prav tako je zaprt je uvoz Jesenice zahod, Hrušica. V smeri Karavank je na avtocesti nastaja stoječa kolona tovornih vozil, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Polna so tudi vsa počivališča na gorenjski avtocesti, promet pa izločajo tudi na Torovem. Policiji pomoč nudijo Darsovi cestninski nadzorniki.Voznike pozivajo, naj se ne odpravljajo proti Karavankam, ker se jih (pre)usmerja tudi nazaj proti Ljubljani, in naj za smer proti Avstriji uporabijo druge mejne prehode. Po zadnji informaciji bo predor zaprt do nadaljnjega. Predor Karavanke je zaprt tudi za osebni promet.Obvoz za tovorna vozila proti Avstriji poteka čez mejni prehod Šentilj, obvoz za osebna vozila je čez prelaza Ljubelj in Korensko sedlo.