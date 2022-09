Predor Karavanke odprt le za vozila do 3,5 tone

Predor Karavanke je bil v popoldanskih urah zaprt, vozila so bila v njem ujeta. Kot je objavil portal promet.si, je sedaj predor odprt v obe smeri, a le za vozila do 3,5 tone teže. Prepovedan ostaja promet za avtobuse in tovorna vozila nad 3,5 tone.

Tehnične težave, ki so privedle do zaprtja, so povezane z delovanjem prezračevalnih ventilatorjev na slovenski strani predora, so za Delo zapisali na Darsu. Trenutno deluje le en ventilator.

Proti Kranjski Gori je možen izvoz Jesenice vzhod. Obvoz za avtobuse in tovorna vozila proti Avstriji je možen čez prehod Šentilj ali preko Italije. Zaprt je tudi uvoz Jesenice vzhod proti Avstriji.