Predsednik vlade je s kongresno resolucijo prestopil rubikon

»Slovenski demokrati gradimo Slovenijo. Živimo in gradimo jo kot domovino, ki bo dom svobode, pravičnosti, priložnosti in blaginje za vse.« S tem izhodiščem se začne nosilna resolucija Gradimo Slovenijo na 12. kongresu največje vladne stranke SDS, ki bo v soboto, 19. junija. »Resolucija med drugim opozarja na to, da ima ta država težave z vladavino prava, demokracijo, nespoštovanjem ustave in da samo sebe predstavlja kot zadnji branik ustavnih vrednot oziroma ustavnih temeljev Republike Slovenije,« je uvodoma dejalin dodal, da so to močno doneče in samozavestne besede za stranko, ki vodi vlado in ki ji protikoronski ukrepi prepogosto padajo na ustavnem sodišču.po prebrani resoluciji ocenjuje, da v tem primeru ne gre več za »nori dogodek med norimi dogodki«, ne gre več za kontinuiteto ene nespametne politike, ampak je s to resolucijo predsednik vlade Janez Janša prestopil rubikon.»Brati jo je mogoče na različnih nivojih, tisto, kar vidim, pa je kontradikcija; na eni strani to, da se SDS postavlja kot mirotvorna, povezujoča stranka, na drugo stran pa postavlja stranke nestrpnosti, ki jih pravzaprav osredotoči na eno samo stranko – to je stranko Levica.«Kot nadaljuje, je najprej popolna laž, da je SDS mirotvorna stranka, ker je to najbolj razdiralna stranka vseh časov. Obenem pa stranka v resoluciji pravi, »da bodo branili ustavni red, temelj demokracije, Slovenijo, domovino«, kakor tudi skuša demonizirati stranko, ki je bila izvoljena demokratično, Markeš povzame zadnji stavek dokumenta. »Gre za shizofren tekst, laže že v tem, da nasprotniku pripisuje natanko to, kar počne sama.« Markeš doda, da se ve, da je avtor tega teksta lahko samo eden, saj druge možnosti v tej stranki ni, to jeA kot dodaja, to še ni razlog, zakaj je Janša prestopil rubikon. »A rubikon je v resnici en zanikrn potok,« se je na Markeševo uporabo besede odzval Žerdin. »Je pa presoden v tem, da od tam nazaj ni bilo več poti: od vojne, od napada. Prav zato izbiram besedo, pojem rubikona, tega potoka, te rečice. Problem je ta, da zadeva premočno začenja spominjati na kristalno noč v vsej svoji kontroverznosti.«Ob tem je Markeš omenil odločitev vlade, da pred dobrim tednom (v luči palestinske problematike) izobesi izraelsko zastavo na pročelje palače. V času kristalne noči leta 1938 je šef rjave stranke stopnjeval razmere, da bi lahko vstopil v destabilizacijo družbe na vojaški način, poleg Judov, pa so bili tedaj kot sovražniki v ospredju tudi komunisti. »Če v tem trenutku v Sloveniji Judje niso primerni za to, da se z njimi razvnemjo strasti, ker te skupnosti praktično skoraj ni več, predvsem ni problematična, lahko vidimo, da je kužni subjekt obstal – in ta je v Levici, ki je v bistvu transformirana oblika komunizma – prav na to med drugim opozarja ta resolucija.«