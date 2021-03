Prehod vremenske povzročil nekaj nevšečnosti

Padavine bodo slabele in do večera večinoma ponehale



Padavine bodo od severa slabele in do večera že večinoma ponehale. Ponoči bo suho, veter bo oslabel. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do 0, ob morju okoli 3 stopinje Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo sprva precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla. Sredi dneva in popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možne bodo tudi posamezne kratkotrajne plohe, lahko snežne. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem do okoli 14 stopinj Celzija.

Prehod hladne fronte čez Slovenijo, ki so ga spremljali dež, sneg in veter, je danes povzročil nekaj nevšečnosti. Med drugim je uprava za pomorstvo popoldne za slabo uro zaradi močnega vetra zaprla koprsko pristanišče za tovorni promet, kažejo podatki centra za obveščanje.V Trbovljah so popoldne posredovali gasilci. S strehe poslovnega objekta je namreč visel večji kos pločevine in ogrožal mimoidoče. Tamkajšnji prostovoljni gasilci so kraj dogodka zavarovali do prihoda vzdrževalne dežurne službe upravljavca objekta.V razdelilni transformatorski postaji Ruše pa je nekaj po 13. uri prišlo do izpada na elektro omrežju na izvodu VOD Kamnica. Brez električne energije je bilo 2350 odjemalcev, delavci Elektra Maribor pa so napako že odpravili, navaja center za obveščanje, kjer pa razloga za izpad ne navajajo.