Premier Janša naj bi čakal še nekaj dni

Še danes naj bi na eni strani prvaki Koalicije ustavnega loka (Kul) in na drugi strani koalicije Janeza Janše usklajevali mnenja, kako naprej po odhodu Desusa iz vlade. Njihov predsednik Karl Erjavec je včeraj res napovedal njihovo enotnost in pričakovanje podpore pri konstruktivni nezaupnici, ki jo bo predvidoma vnovič vložil prihodnji teden, a vprašanje je, ali jo bo na koncu tudi dobil. Pred današnjim koalicijskim vrhom so namreč krogi okoli Janeza Janše želeli »umiriti konje« in preprečiti, da bi bila zgodba z Desusovo podporo njegovi koaliciji končana.