Premožni begunci iz Ukrajine najemajo hotele

V turističnih nastanitvenih obratih v Sloveniji je bilo v marcu občutno več prenočitev in obiska kot marca 2020 in 2021, ki sta bila zaznamovana z ukrepi za zajezitev epidemije, kažejo statistični podatki. Bistveno več je bilo tudi gostov iz Ukrajine. Preverili smo zakaj in kje jih najdemo? Pa tudi, kako bo ukrajinsko-ruski konflikt vplival na globalne napovedi glede turističnega okrevanja po pandemiji.