Prenavljali so invalidske vozičke vrstnikom

SKrb za okolje so združili s skrbjo za mobilno prikrajšane vrstnike. FOTO: Arhiv AAG

V ozaveščevalno-izobraževalni projekt AAG na področju trajne mobilnosti se je vključilo več kot petnajst šol. FOTO: Arhiv AAG

Alpe Adria Green, društvo za varstvo okolja in narave, je pred dnevi sklenilo ozaveščevalno-izobraževalni projekt trajne mobilnosti. Trajal je dve leti, v njem je sodelovalo več kot šeststo dijakov, učiteljev in mentorjev strokovnih učnih programov z več kot petnajstih srednjih tehniških in družboslovnih šol, v sklopu projekta pa so predelali in nadgradili invalidske vozičke sošolcev, prijateljev ali drugih mladih, ki jih je bolezen ali nesreča prikrajšala za normalno mobilnost.Tako so mladi poleg skrbi za okolje izkazali tudi veliko mero sočutja do invalidnih vrstnikov, pravi, predsednik društva Alpe Adria Green.je s predelanim invalidskim vozičkom zelo zadovoljen. »Še največ veselja imam z novim akumulatorjem, ki mi omogoča hitrejšo vožnjo po klancu navzgor, pri kateri zlahka dosegam hitrost enajst kilometrov na uro,« je povedal. Pred predelavo je voziček dosegel devet kilometrov na uro, prednost novega akumulatorja pa je tudi v vzdržljivosti, saj je z njim ob manjkratnem polnjenju mogoče prevoziti daljšo razdaljo. »Velika pridobitev je tudi možnost polnjenja telefona, računalnika ter drugih naprav, saj mi omogoča svobodno gibanje ob uporabi pripomočka med polnjenjem. Gretja sedežev sem se sprva najbolj bal, saj sem mislil, da bo vplivalo na udobno sedenje. K sreči ni tako in v hladnih dneh mi pride zelo prav,« je še dodal.Dveletni izobraževalni projekt sta poleg AAG sofinancirala tudi republiški okoljski sklad in ministrstvo za okolje in prostor iz sklada za podnebne spremembe, poleg dviga ozaveščenosti o pomembnosti in nujnosti trajne mobilnosti pa je bil njegov cilj tudi seznaniti, usposobiti in izobraziti dijake srednjih tehniških šol za načrtovanje in ravnanje z različnimi vozili na električni pogon – ne le z električnimi avtomobili, kot v imenu AAG pravita Bernard in vodja projekta. Dijaki so invalidnim vrstnikom tako, denimo, zamenjali stare svinčene akumulatorje z novimi litijevimi baterijami, nadgradili voziček z električnimi priključki ali pa celo dogradili senčno streho z vgrajenimi fotovoltaičnimi paneli.