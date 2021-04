Preprečili krvavo maščevanje

V nadaljevanju preberite:

Mladeniča, ki je kupoval orožje in strelivo na tako imenovanem temnem spletu (angl. darknet), da bi odšel na strelski pohod na eni od gorenjskih srednjih šol, so policisti privedli k preiskovalnemu sodniku. Da skuša iz ZDA v Slovenijo vnesti pištolo in puško ter strelivo za 5000 evrov, so slovenske organe obvestili iz ameriškega Urada za domovinsko varnost.