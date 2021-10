Prepričljivi »električar«

Doslej so skoraj vsa električna vozila temeljila na klasičnih vozilih, ki so bila predelana na električni pogon. S tega vidika so bila precejšen kompromis, saj ni bilo optimalno poskrbljeno za pogon, baterije in izkoristek prostora.

Hyundai pa z novim modelom IONIQ 5, grajenim na platformi E-GMP, ki je bila že v izhodišču zasnovana za električni pogon, dokazuje, kakšen naj bo sodoben električni avtomobil. Tako blesti tudi na področjih, ki so včasih veljala za šibke točke električnih vozil.

Veseli nas, da je ohranil veliko drznih oblikovnih potez futuristično oblikovanega koncepta, ki dajo temu kompaktnemu križancu pridih sodobnosti. Kljuke vrat so po vzoru prestižnih vozil skrite, dokler jih ne potrebujete, vozilo deluje sveže in športno. Športno opiše tudi njegove zmogljivosti, saj hipno skoči z mesta in se suvereno požene do in prek hitrosti, ki jih zapovedujejo prometni znaki. Da se moč učinkovito prenese na cesto, skrbita bodisi pogon na zadnji kolesi ali pa štirikolesni pogon, pelje se več kot suvereno v vseh razmerah. Tudi zato, ker premore malodane vse sisteme pomoči za varno vožnjo, kot so pametni radarski tempomat, sistem samodejnega ohranjanja smeri, samodejno zaviranje ob zaznavi možnosti trka, sistem za nadzor voznikove zbranosti in številne druge.

Tudi prostornost je v IONIQ 5 pisana z veliko začetnico. Dolga medosna razdalja (kar 3000 mm) poskrbi, da je IONIQ 5 enako prostoren kot vozila višjega segmenta. Notranjost v trenutku prepriča, saj zagotavlja nepremagljivo udobje in osupljivo praktičnost. Streha Vision Roof še okrepi občutek zračnosti v kabini, saj je strop IONIQ-a 5 izdelan iz ene velike steklene plošče, brez podpornih struktur. Povsem ravno dno vozila (v katerem so sicer nameščene zmogljive baterije) omogoča preprosto gibanje med prednjima sedežema. 527 litrov prtljažnega prostora je več kot dovolj za družinsko uporabo, a tu je še prednji prtljažnik, ki ponuja dodatnih 57 litrov prostora.

Vem, skrbita vas doseg in polnjenje. A skrbi so odveč. IONIQ 5 odlikuje 800-voltni sistem polnjenja, kar je dvakrat bolje od industrijskega standarda, ki znaša 400 V. Na trenutno najzmogljivejših polnilnicah (350 kW) baterijo od 10 do 80 % napolnimo v vsega 18 minutah. Toliko, kolikor traja običajen postanek za kavo, sok ali obisk stranišča. Dvokolesno gnana različica z baterijo zmogljivosti 72,6 kWh z enim polnjenjem prevozi do 481 km, kar je toliko kot večina vozil, opremljenih z bencinskimi motorji.

