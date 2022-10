Pri Logarju vzdušje veselo, pričakujejo zmago

Tik pred začetkom volilnega molka je Anže Logar, poslanec SDS, napovedal, da bo zmagal na teh predsedniških volitvah. »Enkrat po dolgem času nas bo večina volila »za« in ne »proti«. In Slovenija se bo naučila sodelovati. Tudi v politiki,« je zapisal. Na vprašanje, ali je s tem mislil tudi na drugi krog, so v volilnem štabu odgovarili, da seveda. Njegovi prijatelji in sodelavci, ločeni v posebnem prostoru, nazdravljali pred sedmo menda še niso.

Da je vzdušje veselo, saj pričakujejo dober rezultat, je povedala njegova dolgoletna prijateljica in poslanka SDS Eva Irgl. Prepričana je, da bo Logar predsednik vseh in da bo slavil tudi v drugem krogu.

Logar je bil sicer malce bolj zadržan in dejal, da morajo najprej videti, kakšni bodo rezultati. Tudi v morebitnem drugem krogu pa si želi ohraniti neposreden stik z volivkami in volivci.

V štab so povabili oba predsednika strank, ki sta Logarja podprla. Prvak SLS Marko Balažic je že prišel, prvak SDS Janez Janša pa še ne. Je pa prišla prva podpisana pod njegovo kandidaturo Romana Jordan, ki je pred šestimi leti zaradi nestrinjanja izstopila iz izvršilnega odbora stranke.

Do zdaj še nihče od desnih ali desnosredinskih kandidatov na predsedniških volitvah ni slavil zmage. Leta 2007 je Lojze Peterle sicer s štirimi odstotnimi točkami prednosti slavil v prvem krogu pred levosredinskima Danilom Türkom (24,47 odstotka) in Mitjo Gasparijem (24,09 odstotka), a je nato v drugem krogu predsedniških volitev Türk prepričljivo zmagal s prejetimi 68 odstotki glasov.

Morda še najbližje zmagi je bila Barbara Brezigar, ki je v drugem krogu leta 2002 prejela 43,48 odstotka glasov, a je na koncu vseeno slavil Janez Drnovšek, ki je prejel 56,52 odstotka.

Tudi zato se Logar najbrž z vrsto potez poskuša vsaj navidezno oddaljiti od svoje stranke, ki jo po javnomnenjskih raziskavah zavrača tudi do polovica vprašanih. Njen član je že od leta 1999, vodi tudi njen svet. V tretji Janševi vladi je bil zunanji minister. A za predsednika republike kandidira s podpisi volilcev.

Kandidat za predsednika republike Anže Logar ob glasovanju.FOTO: Blaž Samec/Delo

V času kampanje za predsedniške volitve tudi ni prispeval svojega podpisa za razpis referendumov, ki jih zahteva SDS, vzdržal se tudi pri glasovanju o družinskem zakoniku, ki je zakonsko skupnost opredelil kot skupnost dveh oseb ne glede na spol. Njegov nekdanji ministrski kolega, prvak NSi Matej Tonin je to javno predstavil kot usmeritev Logarja preveč »na levo«. A zdi se, da se volilna baza SDS in delno tudi NSi s to oceno ne strinja. Njegove poteze razumejo predvsem v kontekstu volilne kampanje.

Tudi vodjo poslanske skupine SDS je Logar na začetku kampanje obvestil, da namerava kandidirati s podpisi volivcev in tako začeti kampanjo, zato tačas v poslanski skupini ne sodeluje aktivno.

V političnih kuloarjih se omenja, da si Logar želi s svojo kandidaturo na predsedniških volitvah preseči število glasov SDS in NSi na parlamentarnih volitvah ter pokazati, kakšna bi lahko bila politika njegove stranke. Sam pa je v času kampanje odgovarjal, da predstavlja politiko, ki jo zastopa že od svojega vstopa vanjo, a da se ne igra s planom B, verjame v plan A.