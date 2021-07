Pri nas razmislek o obveznem cepljenju, v Italiji to že na sodišču

V nadaljevanju preberite:

Začelo se je govoriti o razmisleku o obveznem cepljenju proti bolezni covid-19. V Italiji je to obvezno za določene poklice, med drugim delavce v zdravstvu. A prihodnji teden bo v Brescii že prvo zaslišanje v tožbi medicinskih sester, ki so izgubile službo, ker se niso cepile. Kaj pravi o obveznem cepljenju Tanja Fajon in Marjan Šarec? Kako je s cepljenjem pri največjih zaposlovalcih, v Mercatorju in Krki?