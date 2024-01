Pri navedbi izobrazbe ministrske kandidatke Čalušić na strani DZ napaka

Pri navedbi izobrazbe poslanke Svobode in kandidatke za kmetijsko ministrico Mateje Čalušić na spletni strani DZ je prišlo do napake, ki so jo že odpravili, so za STA potrdili v poslanski skupini Svobode. Po pisanju nekaterih portalov je bila namreč še nedavno navedena univerzitetna izobrazba, a ima poslanka le visokošolsko diplomo.

»Poslanka Svobode Mateja Čalušić je po izobrazbi diplomirana inženirka agronomije in hortikulture (VS),« so za STA navedli v poslanski skupini Svobode. Pojasnili so, da je pri vnosu oziroma posredovanju podatkov o poslanki in njeni izobrazbi »očitno prišlo do neželene napake«. »Kdaj in kako se je to zgodilo, ne vemo, smo pa napako medtem že popravili,« so dodali.

Po navedbah nekaterih portalov je bila poslanka z univerzitetno izobrazbo predstavljena na kandidatni listi, ki jo je pred parlamentarnimi volitvami leta 2022 objavila Državna volilna komisija (DVK). Ob tem so priložili izpis s kandidatne liste, kjer je pod njenim imenom navedeno univerzitetna diplomirana inženirka agronomije.

Tudi na spletni strani DZ je bilo po nekaterih navedbah ob poslankini predstavitvi še v minulih dneh zapisano, da ima univerzitetno diplomo na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, iz njene javno objavljene diplome pa je razvidno, da ima le diplomo visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje.

Po spremembi je zdaj na spletni strani DZ navedeno le, da ima poslanka diplomo na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, torej brez besede »univerzitetno«.

Na DVK pa so za STA pojasnili, da kandidati svoje podatke pred objavo posredujejo sami oziroma jih v njihovem imenu stranka, in sicer v skladu z 51. členom zakona o volitvah v državni zbor, pri čemer DVK navedenih podatkov o izobrazbi ne preverja.

Omenjeni zakonski člen določa, da se lista kandidatov vloži pri volilni komisiji volilne enote, med drugim mora vsebovati tudi osebne podatke kandidatov (ime, priimek, rojstni podatki, EMŠO, stopnja izobrazbe, naziv izobrazbe, strokovni ali znanstveni naslov in delo, ki ga opravlja, in stalno prebivališče). Prav tako pa morajo biti listi priložena pisna soglasja kandidatov, da sprejemajo kandidaturo.