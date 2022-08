Pri odstranjevanju granat je treba imeti mirno roko

V nadaljevanju preberite:

»Včasih me vprašajo, kako lahko na teren pošljem nekoga, ki ima družino. A to je pač naše delo. Stoodstotne varnosti ni, predvsem pa svojim fantom zaupam,« pravi Darko Zonjič, poveljnik državne enote Civilne zaščite za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. V preteklih tednih, ko je po Krasu divjal največji požar, kar jih v Sloveniji pomnimo, so s pregledi terena in svojim znanjem obvarovali življenje gasilcev.

Na pogorišču kraškega požara bodo do prihodnje pomladi poskušali pregledati teren in z njega odstraniti čim več granat, ročnih bomb in drugega podobnega orožja, ki se skriva v tleh še iz časov prve svetovne vojne. Med divjanjem požara se je zaradi visoke temperature zgodilo več sto eksplozij, a žrtev na srečo ni bilo.