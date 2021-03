Pri prelomnem zakonu za NSi se je zmotila njihova poslanka

Izbira

Potem ko je vodja poslanske skupine NSipisal koalicijskim partnerjem in Desusu, naj na odboru za izobraževanju niti pomotoma ne podprejo opozicijske novele zakona o vrtcih, jo je podprla prav njihova poslanka. Njen glas, edini iz koalicijskih vrst, je bil odločilen, da je predlog dobil podporo na matičnem odboru. Čeprav je tik po glasovanju poudarila, da zakon podpira, je kasneje sporočila, da se je zmotila. Ko bo o noveli zakona odločal državni zbor, bo glasovala proti, je na Twitterju napovedala Dimičeva.Po veljavni zakonodaji občine ne odločajo o financiranju zasebnih vrtcev, ampak morajo sofinancirati 85 odstotkov sredstev za posameznega otroka, vključenega v tak vrtec. Novela zakona, ki so jo predlagali poslanci SD, LMŠ, SAB in Levice, bi omogočila občinam, da zasebnega vrtca ne bi sofinancirale, če bi imele dovolj prostih mest v javnem vrtcu, občinska sredstva pa bi pridobili le tisti zasebni vrtci, ki bi imeli vsaj dva oddelka vpisanih otrok. Pod novelo zakona prvopodpisani poslanec SDje poudaril, da bi zakon, če bo sprejet v državnem zboru, stopil v veljavo 1. septembra 2024, in da predlog v ničemer ne spreminja položaja zasebnih vrtcev s koncesijo, ki so del javne mreže.Predlaganim spremembam vlada nasprotuje, ministricaje 10. februarja imenovala komisijo, ki se bo ukvarjala prav s spremembami financiranja zasebnih vrtcev. Predsednik Skupnosti občin Slovenije (SOS) in župan Podčetrtkaje bil kritičen do sestave komisije, v kateri je poleg dveh predstavnikov javnih vrtcev, treh predstavnikov občin tudi pet predstavnikov zasebnih vrtcev: »Če že moramo plačati, se mi to zdi nerazumljivo.« Dodal je, da občine podpirajo zasebne vrtce s koncesijo, vendar nimajo avtonomije, ker nimajo nobenega vpliva na ustanavljanje zasebnih vrtcev: »Če smo pristojni za organiziranje, ohranjanje, financiranje mreže vrtcev, potem mora biti ta pristojnost celovita. Ne da bomo sami zgradili vrtec, potem bo pa prišel nekdo, nekaj zgradil in nam obesil 85 odstotkov, da bomo plačali.«Predsednica Združenja zasebnih vrtcev Slovenijeje poudarila, da so zasebni vrtci za občine polovico cenejši, po njenih izračunih je Mestna občina Ljubljana prihranila 1,5 milijona evrov v letu 2019 zaradi zasebnih vrtcev. Koprivc je to ekonomsko učinkovitost na dolgi rok priznal: »Vendar, ali se s tem strinjamo? Ker to pomeni razgradnjo javnega sistema. Nihče staršem ne oporeka pravice do izbire. Ampak pravica do izbire ni isto kot pravica do financiranja.« S tem se je strinjala tudi poslanka SABin še poudarila: »Javni vrtec mora sprejeti vse! Otroke s posebnimi potrebami, azilante, ki ne znajo niti besede slovensko.«Pred sejo odbora je bilo veliko vprašanj, kako bodo glasovali poslanci SMC in Desus, ki so bili, razen Jurija Lepa (Desus), na koncu s koalicijo. Poslanka SMCje še poudarila, da bi bilo narobe, da bi glasovali proti zasebnim vrtcem, ki so leta 2008, ko ni bilo prostora v javnih vrtcih, reševali občine. Novela zakona je bila na odboru sprejeta z devetimi glasovi za in osmimi proti. V dvorani je završalo, slišali so se pozivi k ponovnemu glasovanju. Poslanka NSi Iva Dimic je namreč omočila, da je bila novela izglasovana. V razpravi je sicer rekla, da je treba zasebne vrtce spoznati in jim dati podporo, da je v Sloveniji v zasebne vrtce vključenih le pet odstotkov otrok, kar nas uvršča na rep v Evropski uniji. Ni se pa zmotila pri glasovanju o amandmaju Levice, s katerim bi ukinili sofinanciranje zasebnih vrtcev v celoti. Proti so bili tudi ostali poslanci opozicije.