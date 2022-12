Župan Janković ministra opozoril, naj pusti ZD Ljubljana pri miru

Stavkovni odbor Fidesa je včeraj odločil, da bo zdravniška stavka 11. januarja. Danes se je na napoved stavke odzval minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, ki je spregovoril tudi na temo zdravstva na primarni ravni in o drugih aktualnih temah.

Biserki Meden Marolt iz Srebrne niti, ki je prejšnji teden ob začetku kampanje Ustavimo rušenje javnega zdravstva ministru dejala, naj se zbudi, je uvodoma odgovoril, da od prvega junija delajo na polno.

Predstavil je sliko stanja v zdravstvenih domovih oziroma tega, koliko ljudi je brez osebnega zdravnika in kako so se te številke gibale skozi daljše obdobje.

Poslovanje zdravstvenih domov je pozitivno, presežek je 9,5 milijona evrov, je predstavil minister in dodal, da bolnišnice kažejo 63 milijonov evrov izgube. Kumulativni presežek ZD Ljubljana je 4,4 milijona evrov.

Ministrstvo za zdravje spremlja številke na primarni ravni že dolgo: leta 2009 je bilo v sistemu 873 družinskih zdravnikov, zdaj so 1304. Poleg tega je danes v sistemu še 236 specializantov družinske medicine. Iz podatkov torej po ministrovem mnenju izhaja, da nekaj v sistemu ne deluje.

Tri mesece se že ukvarjamo z ZD Ljubljana, je dejal minister. »Kopico pisem so dobili od nezadovoljnih prebivalcev. Leta 2021 je mesto direktorice prevzela Antonija Poplas Susič. Takoj ob imenovanju so predstojniška mesta zapustili vsi zdravniki, razen vodje SNMP. Praktično vsi informatiki so odšli, vodja kadrovske službe,« je našteval minister. V zadnjem letu je ZD zapustilo 33 družinskih zdravnikov.

Antonija Poplas Susič, direktorica ZD Ljubljana. FOTO: Jure Eržen/Delo

Direktorica ZD je lastnica zasebnega zavoda Multimedicus, ima dve koncesiji MOL za zdravstveno dejavnost, laboratorij in informatiko najema po ugodni ceni od ZD Ljubljana. Zavod Multimedicus je letos od ZZZS prejel 240.000 evrov, kar je 20 odstotkov več kot lani. Po naših informacijah je Poplas Susičeva v zasebnem zavodu zaposlena 20-odstotno.

Z ZD Ljubljana smo imeli več sestankov, je povedal minister.

Ministrstvo nima pristojnosti nad ZD Ljubljana, saj je ta v lasti ljubljanske občine, zato je urad za nadzor, kakovosti in investicije v zdravstvu uvedel upravni nadzor nad ZD Ljubljana in zavodom Multimedicus.

To je edini mehanizem, ki ga ministrstvo ima, saj želijo videti, kakšno je upravljanje ZD Ljubljana. »To ni napad na nobenega,« je odgovoril minister.

Kljub temu da ga je župan Zoran Janković opozoril, naj ZD Ljubljana in tamkajšnjo direktorico pusti pri miru, je minister dejal, da gredo v akcijo.

Z MOL je sicer ministrstvo za zdravje sklenilo dogovor in po novem letu se bo minister sestal z županom Jankovićem, da bodo videli, kako je z realizacijo dogovora.

Iz ZD Ljubljana so sporočili, da se bodo na ministrove navedbe odzvali pisno.

Na vprašanje, kje bodo dobili zdravnike za delo v ambulantah za neopredeljene, je minister odgovoril, da bodo do konca marca videli, kako bo zadeva delovala, in takrat podali oceno.

Glede napovedane stavke zdravnikov minister vztraja, da je stavka nepotrebna in da bodo vsa plačna nesorazmerja urejena v novem plačnem stebru. »Sklep Fidesa imamo, vlada se bo nanj tudi odzvala,« je sklenil minister.

Tiskovno konferenco smo prenašali v živo: