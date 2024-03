V nadaljevanju preberite:

Kar 70 odstotkov vprašanih je v okviru raziskave Slovensko javno mnenje povedalo, da ni preveč ponosno ali sploh ni ponosno na način delovanja demokracije v Sloveniji. Kaj je vzrok za to in ali je vtis pravilen?

Parlament deluje v nekakšnih izrednih razmerah – v tem mandatu je bilo namreč sklicanih 64 izrednih sej ter le 17 rednih sej. Hkrati poslanci sprejemajo veliko zakonov po skrajšanem postopku, izredne seje državnega zbora se vrstijo, tudi vlada Roberta Goloba je po vzoru svoje predhodnice z enim zakonom (za odpravo posledic poplav) posegla v več drugih zakonskih aktov. Kaj nam to pove? »Podatki, ki jih navajate, kažejo, da smo država, ki gre iz krize v krizo. In ko je kriza, pridobiva izvršna oblast, izgublja pa pravna država. Če se prav spomnim, je bil leta 2012 zakon za uravnoteženje javnih financ v času takratne vlade Janeza Janše prvi zakon, s katerim se je poseglo v več drugih zakonov in od takrat je to kakor dovoljeno. Tako se izgubljajo standardi pravne države drug za drugim,« je kritičen ustavni pravnik dr. Ciril Ribičič.