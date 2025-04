Prihaja puščavski prah, na jugozahodu oranžno opozorilo zaradi vetra

Zaradi prehoda puščavskega prahu bodo danes in jutri povišane ravni delcev, opozarja Agencija RS za okolje. Zato prebivalstvu priporoča, da redno spremljajo urne vrednosti PM10 oziroma indeksa kakovosti zunanjega zraka ter prilagodijo aktivnosti na prostem v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz).

Ta v primeru onesnaženja zraka s temi delci zlasti ranljivim skupinam prebivalstva (dojenčki in otroci, starejši, srčni in pljučni ter sladkorni bolniki) svetuje, da omejijo gibanje na prostem ter prezračujejo bivalne prostore v času, ko je raven onesnaženja nižja. Kronični pljučni (astma, KOPB) in srčno-žilni bolniki naj redno jemljejo predpisano terapijo, pri roki pa naj imajo tudi zdravila za hitro lajšanje napadov oziroma poslabšanj. Pospešen srčni utrip, pomanjkanje sape ali neobičajna utrujenost lahko napovedujejo resno poslabšanje osnovne bolezni. V takih primerih naj hitro poiščejo zdravniško pomoč, med drugim svetuje Nijz.

Arso sicer za današnjo noč in jutrišnji dan napoveduje vetrovno vreme. Sunki južnega vetra v Slovenski Istri bi lahko presegali hitrost 70 kilometrov na uro. Od 18. ure danes do 6. ure zjutraj v četrtek so tako za jugozahodni del države izdali oranžno opozorilo.

Kot napovedujejo na Arsu, bo danes v zahodni in deloma osrednji Sloveniji spremenljivo do pretežno oblačno, na vzhodu pa bo povečini sončno. Čez dan bodo možne posamezne plohe in nevihte, ki bodo najbolj verjetne v severozahodni Sloveniji. Ponekod bo pihal južni do jugovzhodni veter, ob morju jugo.

V četrtek bo sprva pretežno oblačno in večinoma suho. Sredi dneva se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine, deloma nevihte, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, drugod veter južnih smeri.