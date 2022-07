Prihaja teden za ljubitelje atletike in filma

Poročilo o vladavini prava v državah EU

Evropska komisija bo v sredo objavila poročilo o stanju vladavine prava za leto 2022, ki vključuje poglavja o državah članicah. Te bodo ocenjene na področjih pravosodnega sistema, protikorupcijskega okvira, pluralnosti medijev in institucionalnih vprašanj, povezanih s sistemom zavor in ravnovesij. V lanskem poročilu je bila Slovenija tarča kritik zaradi zamud pri imenovanju tožilcev (tudi dveh evropskih) in slabšanja razmer na področju svobode in pluralnosti medijev. Letos lahko prav tako pričakuje kritične ocene za področji boja proti korupciji in stanja na področju medijev, tudi zaradi političnega vpletanja v RTV Slovenija. Države članice naj bi prvič dobile konkretna priporočila za delovanje na posameznih področjih, ki jih obravnava poročilo. P. Ž.

FOTO: Leon Vidic/Delo

Indeks vrednosti opravljenih gradbenih del

Prihodnji petek bo statistični urad objavil indekse vrednosti opravljenih gradbenih del za letošnji maj. Podatki so pomembni, ker bo iz njih razvidno, v kakšni kondiciji je gradbeništvo pred glavno gradbeno sezono. Spomnimo, na mesečni ravni je bila vrednost v aprilu opravljenih gradbenih del nižja drugič zapored, in sicer za 7,4 odstotka. Vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah se je znižala za 10,9 odstotka, pri čemer je bila na stanovanjskih stavbah nižja za štiri odstotke, na nestanovanjskih pa za 15,8 odstotka. Znižali sta se tudi vrednosti opravljenih specializiranih gradbenih del (za 9,5 odstotka) in opravljenih gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih (za 6,2 odstotka). Vrednost v aprilu opravljenih gradbenih del je bila kljub temu 7,7 odstotka višja kot leto prej, vendar sta se zvišali samo vrednosti del na stavbah (za 21,7 odstotkov) in na gradbenih inženirskih objektih (za 15,9 odstotka), vrednost opravljenih specializiranih gradbenih del pa je bila nižja za 30,1 odstotka. G. R.

Kristjan Čeh. FOTO: Ben Stansall/Afp

Kristjan Čeh in Tina Šutej favorita za odličje na SP

Kraljica športa se bo od prihodnjega petka do nedelje, 24. julija, v ZDA šopirila s krono. V Eugenu bo svetovno prvenstvo v atletiki, kjer bo slovenske barve branilo devet posameznikov in posameznic. Udarna favorita za odličja sta v letošnji sezoni najboljši metalec diska na svetu Kristjan Čeh in Tina Šutej v skoku s palico. Po najboljših močeh se bodo trudili tudi Maruša Mišmaš Zrimšek na 3000 m zapreke, tekač na 800 m Žan Rudolf, Neja Filipič v troskoku, Agata Zupin na 400 m ovire, Robert Renner v skoku s palico, Lia Apostolovski v skoku v višino in Anita Horvat na 800 metrov. »Do zdaj je bila sezona skorajda idealna, stalnico metov sem postavil dosti više kot lani, kar je bil tudi cilj. Na SP bom skušal dati vse od sebe,« je povedal Čeh, ki je letos z 71,27 m postavil državni rekord. »Letošnja sezona ni šla po načrtih še posebej zaradi težav s tetivo. A imam tretji izid na svetu, tako da grem lahko pozitivno in sproščeno na tekmo,« pa je napovedala Tina Šutej. M. U.

FOTO: Matjaž Rust

Inventura za začetek Filma pod zvezdami

Sezona kinematografov na prostem je v polnem razmahu. Filmske projekcije v zavetju poletnih noči so v minulih letih pripravljali že v več kot trideset krajih po Sloveniji in med tem, ko so projektorje letnega kina marsikje zagnali tudi že letos, bo veliko filmsko platno na Ljubljanskem gradu oživelo prihodnji četrtek. Film pod zvezdami, ki ga pripravljajo skupaj s Kinodvorom, bo odprl slovenski film Inventura, prvenec režiserja Darka Sinka, s štirimi vesnami ovenčana tragikomedija o človeku, ki ugotovi, da so bile njegove predstave o lastnem življenju le iluzija. V štirinajsti sezoni Kina pod zvezdami si bo nato mogoče do 6. avgusta vsak večer, razen v primeru slabega vremena, ogledati izbor najodmevnejših produkcij kinematografske sezone, poleg otvoritvenega bodo prikazali še dva slovenska filma in eno koprodukcijo, štirje filmi pa bodo na grajskem dvorišču doživeli prvo projekcijo: Tajni agent 117: Iz Afrike z ljubeznijo, Dobri šef, Orkester in Nak. Projekcije v izvornem jeziku in s slovenskimi podnapisi bodo vsak dan na sporedu ob 21.30, za kupce vstopnic pa bo veljala znižana cena vozovnice za tirno vzpenjačo. P. Z.