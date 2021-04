Slovenija se ni izkazala s strategijo in še manj z izvedbo cepljenja

V nadaljevanju preberite:

Cepiv je v Sloveniji gotovo premalo in s tem problemom se spopadajo vse države EU, čeprav med njimi obstajajo razlike zaradi odpovedi sorazmernega deleža dodatnega naročila cepiva Pfizer. Konec lanskega leta je bilo jasno, da so cepiva učinkovita in ključna za izhod iz epidemije. Najpomembnejša pri nabavi cepiv je hitrost in s tem so najpomembnejša cepiva, ki bodo dobavljena v prvi polovici letošnjega leta. Ali je pravi odgovor vendarle v nakupu ruskega ali kitajskih cepiv, kot to že počno tudi nekatere evropske države? Kaj meni o tem dr. Roman Jerala, znanstvenik s Kemijskega inštituta?