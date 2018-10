Priprave učiteljev na aktivno življenje po upokojitvi

43

Izola – Prehod v pokoj spremeni življenje vsakogar, zato so se v Društvu upokojenih pedagoških delavcev Slovenije (DUPS) odločili pomagati učiteljem s pripravami na upokojitev. Tako bo od četrtka do sobote v izolskem hotelu Delfin že drugo leto potekal seminar o predupokojitvenih aktivnostih strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za aktivno in zdravo starost.Cilj je seznanjati in ozaveščati učitelje, ki imajo leto, dve ali tri leta do upokojitve, kako se pripraviti na odhod v pokoj. Med drugim je namen spoznati pomen priprave na prehod v upokojitev ter se seznaniti s težavami, ki spremljajo ta prehod, ter kako jih reševati, pa tudi spodbuditi bodoče upokojene učitelje, da nadaljujejo pedagoško poslanstvo še po koncu aktivnega dela.Prvi seminar je kot pilotni projekt s podporo ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in ob koordinaciji Andragoškega centra Slovenije potekal pred približno letom dni. Lanski udeleženci so bili zelo zadovoljni, evalvacijski podatki projekta pa so pokazali, da se učitelji preslabo zavedajo, kje vse so možnosti aktivnega preživljanja upokojenskega obdobja, zato njihovi strokovni in izkustveni potenciali prevečkrat ostajajo neizkoriščeni.Kot je povedala prof. Vida Bogataj, predsednica DUPS in vodja projekta, so bile letošnje priprave precej bolj zahtevne, povečalo se je tudi zanimanje. Število udeležencev je z lanskih 23 naraslo na 43, še 15 zainteresiranih pa je ostalo na čakalni listi. Zaradi večje dostopnosti razmišljajo, da bi v prihodnje seminarje organizirali po regijah. DUPS, ki deluje že 25 let in ima približno 160 članov, ima namreč osem regijskih sekcij.V društvu so prepričani, da je projekt odlična osnova za sistemsko rešitev, obenem pa akcijski načrt za resorsko obveznost, ki izhaja iz strategije dolgožive družbe, zato si želijo pritegniti k sodelovanju tudi ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.Na programu letošnjega srečanja so zanimiva predavanja, od nasvetov za prehrano in gibanje, do tega, kako ravnati z osebnimi financami v tretjem življenjskem obdobju, pa o možnostih dodatnega dela in zaslužka za učitelje ob upokojitvi, o medgeneracijskem sodelovanju in prostovoljstvu.