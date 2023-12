Pripravljalnica za učence priseljence ali pouk

V nadaljevanju preberite:

Osnovne šole (OŠ) v tem šolskem letu obiskuje 17.348 učencev s tujim državljanstvom, 712 več kot lani, pred desetimi leti jih je bilo 4097. Število otrok priseljencev se povečuje, da so rešitve nujne, opozarjajo ravnatelji že več let. Zdaj sta v državnem zboru kar dva predloga sprememb zakona o osnovni šoli. NSi predlaga enoletno pripravljalnico za učence priseljence, ki slovenščine ne znajo dovolj, vladni predlog pa omenja začetni pouk slovenščine kot dopolnilno izobraževanje, otroci pa so takoj vključeni v razred.

NSi je svoj predlog sprememb zakona o OŠ vložila že pred dvema mesecema, prejšnji mesec je bil zakonodajni postopek končan, spremembe niso bile sprejete. NSi je predlog vložila znova. Predlagajo, da bi otroci, katerih materni jezik ni slovenščina, pred vključitvijo v šolo opravili preizkus slovenščine. Od otrok v prvem triletju bi pričakovali znanje slovenščine na stopnji A1, od otrok v drugem in tretjem triletju pa na stopnji A2. Če bi preizkus opravili, bi se lahko vpisali v ustrezen razred osnovne šole, sicer pa bi se vključili v enoletno pripravljalnico, v kateri bi se učili slovenskega jezika in kulture. V tem času bi učenci v šoli obiskovali šport, likovno in glasbeno umetnost, po presoji ravnatelja pa tudi druge predmete in dejavnosti. Predlog sprememb zakona bodo poslanci obravnavali prihodnji teden.

Vlada pa v svojem predlogu sprememb zakona o osnovni šoli, ki ga bodo obravnavali, kot bodo zaključili s predlogom NSi, predlaga, da bi se učenci priseljenci lahko vključevali k pouku obveznih predmetov »postopno glede na znanje slovenskega jezika. Ob vključitvi v osnovno šolo se udeležijo začetnega pouka slovenščine v okviru dopolnilnega izobraževanja, ki se lahko izvaja med izvajanjem obveznega programa.« Kot piše v obrazložitvi, je to koncept, po katerem se morajo učenci priseljenci »ob vključitvi v slovensko osnovno šolo nujno udeležiti začetnega pouka slovenščine. Gre za čim hitrejše jezikovno opolnomočenje teh učencev, saj zaradi nepoznavanja učnega jezika ne morejo slediti pouku.«