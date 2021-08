Programski svet zaenkrat ni sklepčen

Kakšni so očitki?



Grah Whatmough očita Gorščakovi, da ob opozorilih ob zgodovinsko najnižjih gledanostih TV programov ni ukrepala, prav tako pa ni preverjala pogojev o desetletnem poslovnem sodelovanju RTV Slovenija s podjetjem v delni lasti sorodnika enega od odgovornih urednikov na TV Slovenija ter da ni spoštovala statuta RTV Slovenija, ker naj ne bi pridobila predhodnega mnenja generalnega direktorja za prekoračitev porabe dodeljenih sredstev.



Gorščakova medtem ocenjuje, da je njegova obrazložitev očitkov na njen račun prirejena za razrešitev.



V skladu s poslovnikom programskega sveta bodo sklepčnost – torej prisotnost vsaj polovice –, ki je nujna za sam začetek seje, ugotavljali še enkrat čez pol ure, torej ob 15.30 uri. »Če predsedujoči ugotovi, da seja tudi v roku 30 minut po njenem sklicu še vedno ni sklepčna, se v roku 7 dni vnovič skliče,« pa še določa poslovnik.A zakon o RTV Slovenija dopušča generalnemu direktorju tudi možnost, da lahko odloča sam o razrešitvi direktorice TV Slovenije, če programski svet o njegovem predlogu ne odloči v 15-dnevnem roku, ki se bo iztekel jutri. Pa bo to tudi storil?Na to vprašanjeza Delo eksplicitno zaenkrat ni odgovoril. Navaja je le, da bo v vsakem primeru, tako kot vselej, ravnal po statutu in zakonu. Zato pravi, da je tudi vztrajal pri 15-dnevnem roku. »Takoj po prejemu pobude predsednika programskega sveta, da bi se seja izvedla po izteku 15-dnevnega roka, sem pri pravni službi RTV Slovenija preveril, ali je taka rešitev mogoča. Njihovo mnenje je bilo, da dogovor o spremembi z zakonom določenega roka ni pravno dopusten, o čemer sem predsednika programskega sveta tudi obvestil,« je v pisnem odzivu za Delo pojasnil generalni direktor, ki mu gredo poletni dopusti in morebitna nesklepčnost programskega sveta torej na roko, a nejasnost vseeno sproža statut RTV Slovenija, ki določa, da mora biti v primeru razrešitve direktorju omogočen zagovor.Direktorica TV Slovenijapa je že napovedala, da bo v primeru razrešitve, ki je po njenem mnenju neupravičena, odločitev izpodbijala na sodišču.»Ocenjujemo, da velik del očitkov, ki jih je v zahtevi za razrešitev navedel generalni direktor, ni upravičenih, poleg tega ne dosegajo pogojev, ki jih za predčasno razrešitev navaja Statut RTV Slovenija. Namenjeni so le iskanju izgovorov za čim hitrejšo zamenjavo direktorice televizije, ki pred tem zaradi zaščite novinarske avtonomije ni podprla njegovega predloga za razrešitevz mesta odgovorne urednice informativnega programa,« so pred sejo programskega sveta zapisali tudi v Društvu novinarjev Slovenije ter še pozvali generalnega direktorja, da spoštuje delitev pristojnosti na RTV Slovenija, omogoči razpravo na programskem svetu in mu prepusti odločitev o razrešitvi direktorice. Programski svet pa še pozivali, da ostro zavrne vztrajanje generalnega direktorja pri spornem in morebitnem samovoljnem postopku zamenjave.