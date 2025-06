Prometni kolaps prinesel nič kaj praznično vzdušje na cestah

Prometne težave na slovenskih avtocestah niso noviteta. Za zdaj so večinoma posledica velikega števila dnevnih migrantov, tovornega prometa in številnih del tako na občinskih kot na državnih cestah, med počitnicami pa bodo situacijo poslabšali še tuji turisti. Slovenija je tranzitna država na križišču evropskih poti, zato je prometni infrastrukturi občasno naloženo več, kot lahko prenese.

Natanko to se je zaradi katoliškega praznika (praznik svetega rešnjega telesa in krvi), ki je dela prost dan v Avstriji, na Hrvaškem in v večjem delu Nemčije, zgodilo včeraj. Za ljubljanski notranji krog je bilo ob največji gneči po podatkih Prometno informacijskega centra potrebnih približno 50 minut. Pot iz Ljubljane v Koper je v določenih trenutkih trajala najmanj tri ure, iz Maribora v prestolnico pa približno dve uri.

Zastoji so nastali tudi na gorenjski avtocesti: med priključkoma Šmartno in Šentvid proti Ljubljani, pred predorom Karavanke proti Avstriji pa je nastal zastoj, dolg dva kilometra. Na primorski avtocesti se je pred počivališčem Ravbarkomanda zgodila prometna nesreča, zaradi katere sta bila dlje časa zaprta tako prehitevalni kot vozni pas.

Povrhu vsega je Dars obveščal o izpadu sistema za vodenje prometa na primorskem omrežju avtocest in hitrih cest. Dars prek sistema voznike obvešča o prometnih nesrečah, izrednih dogodkih, kot je, denimo, kolona na določenem avtocestnem odseku, in hkrati podaja nasvete, kako lahko vozniki hitreje prispejo na cilj.

Vprašanja glede izpada sistema in včerajšnjih težav smo naslovili na Dars, odgovorov za zdaj še nismo prejeli.

Danes se je stanje umirilo, za pot iz Maribora do Ljubljane je potrebna ura in dvajset minut, v podobnem času pa vozniki iz Ljubljane prispejo v Koper. Trenutno največ težav povzroča prenova avtoceste v Dramljah, ki pot iz Ljubljane v Maribor podaljša za približno petnajst minut.

Stanje na Štajerskem bi se lahko še poslabšalo

Vozniki na štajerski avtocesti se z nepreglednimi kolonami srečujejo vsak dan, obeti pa tudi niso najboljši, kajti v prihodnjih mesecih bo zastojev najbrž še več.

Avtocesta Dramlje–Celje FOTO: Sergej Murko

Dars od marca prenavlja viadukt s predori na odseku Dramlje–Slovenske Konjice, kar že zdaj povzroča daljše zastoje. Prenova 13 kilometrov dolgega odseka avtoceste proti Ljubljani in Mariboru bi lahko prihodnji teden razmere še poslabšala, ker bodo v skladu z načrti zaprli vozišče proti Ljubljani in izvoz Slovenske Konjice. Poleg tega ob koncih tedna občasno zapirajo avtocesto med Blagovico in Vranskim, kmalu naj bi začeli tudi širiti štajersko avtocesto med Domžalami in Ljubljano, kar bo prineslo nove zožitve.