»Legendarni radijski voditelj, programski pionir in vrhunski satirik,« je na žalni seji Sveta RTV Slovenija o Sašu Hribarju dejal predsednik Sveta RTV Slovenija Goran Forbici.

»Neumorno je raziskoval in premikal meje ... Bil je pronicljiv, oster in duhovit družbeni komentator in kritik ...« je med drugim dejal Forbici.

»V času, ko se večina bori zgolj za lastne pravice in ugodnosti, se je Sašo boril za svobodo ... Za svobodo sodelavcev, svobodo medijske hiše, ki ji je z vsem srcem pripadal ... Mnogi so bili tiho, mnogi so se skrili, so sodelovali. Sašo pa je bil glasen in v prvih vrstah. Največji sovražnik svobode je zadovoljen suženj. Do zadnjega je izražal svoje nezadovoljstvo. Upam, da ve, da bomo v njegovem imenu nadaljevali,« pa je dejal predsednik uprave Zvezdan Martić.

FOTO: Matej Družnik/Delo

Program žalne seje se je začel z minuto molka in nadaljeval z glasbeno točko, ki jo je izvedel saksofonist Adam Klemm, pozneje si je bilo mogoče ogledati odlomek iz bogatega ustvarjalnega opusa Saše Hribarja, navaja MMC.