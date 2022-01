Protest zaradi izredne seje komisije programskega sveta o Tarči

Na RTV Slovenija vre tudi zaradi napovedane izredne seje komisije programskega sveta za informativne programe o oddaji Tarča, ki je bila predvajana 6. januarja letos.

Na napoved seje sta se z javnim pismom programskemu svetu, predsedniku njegove komisije Leonu Oblaku, ki je blizu NSi, in generalnemu direktorju RTV Slovenija Andreju Grahu Whatmoughu odzvala sindikat novinarjev TV Slovenija in aktiv novinarjev njenega informativnega programa. Sklicu izredne seje odločno nasprotujeta.

»Komisija je v preteklosti že razpravljala o oddaji Tarča, in sicer zaradi razkritja nepravilnosti pri nabavi zaščitne opreme ob začetku pandemije,« opozarjajo in navajajo, da programski svetniki s takimi razpravami presegajo svoja pooblastila in dajejo vtis, da so njihove razprave politično motivirane. Oddaja namreč v ničemer ni kršila programskih in profesionalnih standardov, glede na javne pozive nekaterih programskih svetnikov k sankcioniranju voditeljice Erike Žnidaršič in uredništva oddaje Tarče pa sklic seje razumemo kot poskus posega v novinarsko in uredniško avtonomijo ter politični pritisk na uredništvo Tarče.

Opozarjajo še, da tovrstne razprave pomenijo kršitev statuta RTV, ki v 11. členu določa pristojnosti programskega sveta, in sicer: »Pri uresničevanju svojih pristojnosti je programski svet zavezan načelu politične neodvisnosti javne RTV Slovenija tako v razmerju do države kot tudi drugih formalnih in neformalnih centrov politične moči (načelo neodvisnosti). Programski svet ne sme posegati v posamezne dele programa pred objavo in sprejemati odločitev ali stališč, ki so povezani z objavo delov programa. Posamezni programski deli morajo biti skladni s programskimi standardi in merili.«

Sindikat in aktiv pričakujeta tudi, da bodo svetniki na seji 13. januarja »javno obsodili vse napade na novinarsko in uredniško avtonomijo na RTV, v primeru sklica seje pa spremljanje razprave omogočili tudi zainteresirani javnosti oziroma plačnikom naročnine javne RTV«.

Da izredne seje celotnega programskega sveta na to temo ne bo, pa je napovedal predsednik programskega sveta iz kvote SD Ciril Baškovič, potem ko ga je k temu pozval oziroma mu priporočil programski svetnik blizu SDS Slavko Kmetič. Kot nam je pojasnil Baškovič, bodo o tem spregovorili v sklopu podtočke Poročila varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev na naslednji redni seji, ki bo 24. januarja, torej po tem ko bo na vrsti tudi drugi del oddaje Tarča. Ta je predviden naslednji teden, 20. januarja.