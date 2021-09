Protivladni protestniki so se razšli

Protestnikov je bilo več sto. FOTO: Jure Eržen/Delo

Zasavje je sicer zelo dobro precepljeno. Prvi odmerek cepiva je že prejelo 68 odstotkov populacije, starejše od 18 let ali pet odstotkov več, kot znaša državno povprečje.

Ministri vlade s premierjemna obisku v Zasavju niso deležni dobrodošlice. Pred Delavskim domom v Trbovljah, kjer se bodo sestali z regijskimi politiki in gospodarstveniki, jih je pričakala množica protestnikov, ki je že nekaj dni prej na omrežjih k protestu pozivala vse – »od svinj, lenuhov, mevž, prostitutk …«Shod je bil neprijavljen. Policista, ki je množico opozoril na kršenje vseh epidemijskih pravil, so izžvižgali, ga obkladali z zmerjavkami in prevpili. Protestnikov je bilo več sto, nekateri so bili alkoholizirani, agresivni in nasilni, odmevali so klici 'lopovi', po zraku so letele granitne kocke, vrste policistov so bile močno okrepljene – tudi s psi. Protestniki so skušali priti v dvorano, v katero so vstopali ministri, a jim je policija to preprečila. Policijska uprava (PU) Ljubljana je, kot smo izvedeli, na pomoč v Trbovlje poklicala policiste iz PU Celje.Po pripovedovanju delavcev Delavskega doma v Trbovljah, ki so ob glavnem vhodu preverjali, ali gostje srečanja izpolnjujejo PCT pogoj, so »proti objektu poleg granitnih kock ali vsaj zelo velikih kamnov letele tudi prazne pločevinke in plastenke«.Gnevu množice se niso ognili niti zaposleni v kulturnem centru Delavski dom niti novinarji. Ali so z obmetavanjem težkih predmetov na poslopju, ki velja za biser arhitekturne umetnosti tudi v slovenskem merilu, povzročili materialno škodo, ta hip še ni znano. Stavba Delavskega doma Trbovlje je bila zgrajena leta 1956, njeno pročelje krasi dragocen mozaik slikarja, za katerega je leta 1958 prejel Prešernovo nagrado.Protestnikom se je pridružil zasavski poslanec Levices strankarskimi kolegi, med njimi je tudi nekdanji poslanec. Siter je v javnem pismu zapisal, da je vlada doslej »ignorirala Zasavje«, puščala nedorečena okoljska vprašanja in sanacijo degradiranih rudniških površin ter se »nekompetentno lotevala posledic epidemije«. Siter vladi očita pomanjkanje »resnih rešitev« za Zasavje.A v zasavski politiki in gospodarstvu niso vsi tega mnenja, saj je Zasavje v 2020 prejelo skoraj 37 milijonov evrov dohodnine ali 2,8 milijona več kot leto prej. Trboveljska županjaje aktualno vlado celo pohvalila, češ da je to »prva vlada po kar nekaj vladah, ki ne duši občin« in da so »denar do sedaj delili vsi, le da ni prišel do občin«.