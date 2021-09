Protestniki napovedujejo, da se bodo na Trgu republike zbrali ob 18. uri

Protesti na Trgu republike proti uvedbi pogojev PCT prejšnjo sredo. FOTO: Blaž Samec/Delo

Policija bo proteste snemala

Hojs: Prejšnja sreda se ne bo ponovila Na družbenih omrežjih je veliko pozivov za udeležbo na današnjih protestih. Minister za notranje zadeve Aleš Hojs pravi, da je policija nanje pripravljena. Ocenjuje sicer, da bodo protesti mirni, saj da se po njegovem mnenju vsi zavedajo, da se prejšnja sreda še enkrat tudi zaradi protestnikov samih ne sme ponoviti.

Teden dni po uvedbi pogoja PCT in protesta, ki se je sprevrgel v izgrede in nasilje, skupine na družbenih omrežjih somišljenike znova pozivajo k protestu, ki je napovedan za danes ob 18. uri na Trgu republike. Kot so sporočili z ljubljanske policijske uprave, policija spremlja, zbira in vrednoti informacije v povezavi z aktualnimi dogodki. V bližini državnega zbora so že pripravljene ograje.V skladu s pridobljenimi informacijami bodo izdelali varnostno oceno, na podlagi katere se tovrstni dogodki spremljajo. Zaradi same izvedbe varovanj in varnosti policistov pa podrobnosti izdelanih varnostnih ocen policija ne more posredovati. Policija je zagotovila, da se vedno kolikor je mogoče temeljito izvedejo priprave za zagotovitev varnosti vseh. Svoje ukrepe pa prilagajajo situaciji.»Zakon o javnih zbiranjih določa obveznosti, za katere je dolžan poskrbeti organizator javne prireditve oziroma shoda. V tem primeru organizator javnega shoda ni prijavil in hkrati ni prevzel odgovornosti, ki mu jih zakon nalaga. Ker je bilo ugotovljeno, da gre za neprijavljen shod, je policija na njem dolžna zagotavljati javni red in mir, ne pa dejansko vseh ukrepov, ki so z zakonom naloženi organizatorju,« so pojasnili.Policija vse udeležence shoda poziva, da upoštevajo odredbe policistov na kraju in spoštujejo ukrepe za zajezitev nalezljivih bolezni. Prav tako vse udeležene obveščajo, da bo policija uporabljala tehnična sredstva za snemanje postopkov in okolice, kjer bodo potekali protesti. Gibanje Resni.ca je na svojem facebook profilu ob pozivu k protestu zapisala, da jih »naučimo šteti čez 100 tisoč,« iz česar je sklepati, da pričakujejo množično udeležbo. Na shodu bodo, kot je še mogoče prebrati, zahtevali predčasne ukrepe in da se vsi covid ukrepi spremenijo v priporočila.