Proti vladi in deportacijam beguncev

Jaša Jenull in Tea Jarc. FOTO: Jože Suhadolnik

Petkov protest. FOTO: Jože Suhadolnik

Petkov protest. FOTO: Jože Suhadolnik

Petkov protest. FOTO: Jože Suhadolnik

Petkov protest. FOTO: Jože Suhadolnik

Petkov protest. FOTO: Jože Suhadolnik

Petkove kolesarke in kolesarji so se spet zbrali na Trgu republike in izrazili jasen protest proti vladi in katastrofalni politični situaciji v Sloveniji. Zraven so opozorili tudi na nevzdržno stanje v Afganistanu in da Slovenija ne bi smela zavračati beguncev iz te države.Na protestu je spregovorila tudi, aktivistka, ki jena Kredarici očitala tisto, kar protestnice in protestniki sporočajo že 70. tednov.Tokrat pa so protestniki obiskali tudi politične stranke in jim jasno povedali, da se proti podpornikom fašizma in nacizma borijo vsepovsod, ne glede na nadmorsko višino. Ob tem so jim tudi izročili javni poziv, da se ne samo z besedami, ampak tudi z dejanji, izjasnijo glede podpore neonacistom.Hkrati so nov protest spet napovedali za prihodnji petek, ko bodo v Ljubljani pripravili Vseslovenski shod proti fašizmu in neonacizmu.