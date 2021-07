Prvi dan predčasnega glasovanja na referendumu skoraj 25.000 volivcev

Včeraj glasovalo 1,45 odstotka volilnih upravičencev

FOTO: Marko Feist/Slovenske novice

Na prvi dan predčasnega glasovanja na referendumu o noveli zakona o vodah je glas oddalo 24.697 volivcev oziroma 1,45 odstotka vseh volilnih upravičencev, so sporočili iz Državne volilne komisije. Tisti, ki se v nedeljo ne bodo mogli udeležiti glasovanja, lahko svoj glas oddajo predčasno še danes in v četrtek med 7. in 19. uro na 92 voliščih po državi.Volivci lahko glasujejo predčasno samo na tisti okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik, torej kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče. Predčasno glasovanje z nekaterimi izjemami večinoma poteka na sedežih okrajnih volilnih komisij.Iz Državne volilne komisije so danes sporočili, da je prvi dan predčasnega glasovanja glas oddalo 24.697 volivcev oziroma 1,45 odstotka vseh volilnih upravičencev. Za primerjavo je prvi dan predčasnega glasovanja na ponovljenem referendumu o zakonu o drugem tiru pred štirimi leti glasovalo 2541 volivcev oziroma 0,15 odstotka vseh volilnih upravičencev.Med izjeme sodi vseh 14 volilnih okrajev na območju Upravne enote Ljubljana, saj predčasno glasovanje za vse okraje poteka na Gospodarskem razstavišču v dvorani Kocka. Po drugi strani pa so v Mariboru, kjer so predčasne volitve doslej potekale na skupni lokaciji, volišča za predčasno glasovanje tokrat na sedmih lokacijah znotraj posameznih volilnih okrajev.V soboto nastopi predvolilni molk, v nedeljo pa se bodo odprla volišča po vsej Sloveniji za redno glasovanje. Referendum o noveli zakona o vodah bo potekal na pobudo Gibanja za pitno vodo. Referendumsko vprašanje se bo glasilo: Ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah (ZV-1G), ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 30. marca 2021?