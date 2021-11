Račun odprem, še preden članek preberem do konca

Ker smo ugotovili, da so spletni nakupi pravzaprav zelo preprosti, po njih iz dneva v dan posegajo vse generacije – od oblačil in tehnoloških naprav, pa vse do izobraževanj in hrane. V prihodnjih tednih prihajajo še črni petek in praznični nakupi – vse lahko opravimo kar v udobju svojega doma.

Prednosti spletnih nakupov se kažejo predvsem v hitrosti in preglednosti, a pomembno je imeti tudi primeren bančni račun, ki poleg brezskrbnosti zagotavlja tudi visoko stopnjo varnosti. Ker se ljudje razlikujemo, mora banka ponuditi pakete, s katerimi lahko zadovolji potrebe svojih komitentov.

Pa je zamenjava banke sploh lahko hitra in enostavna? Seveda! Pri UniCredit Bank lahko nov račun odprete z le nekaj kliki kar po spletu, brez obiska poslovalnice.

FOTO: Shutterstock

Bančni paketi po vaši meri

Pri UniCredit Bank so razvili nove pakete, ki so prilagojeni vašim bančnim (in nakupnim) navadam ter potrebam. Na njihovi spletni strani lahko izberete in z le nekaj kliki tudi odprete tistega, ki najbolj ustreza vašemu življenjskemu slogu.

Izbirajte med paketi Digitalni, Sproščeni, Aktivni in Brezmejni ter si ob sklenitvi po spletu zagotovite še debetno kartico Mastercard®, ki omogoča tudi spletno nakupovanje, uporabo mobilne in spletne banke, šest mesecev brezplačnega vodenja računa in kar do 40 EUR nagrade.

FOTO: Shutterstock

Prilagojeni tudi za mlade

Tudi polnoletni dijaki in študenti lahko svoj bančni račun odprete z le nekaj kliki. Pri UniCredit Bank so prav za vas razvili paket Sproščeni za mlade, ki vključuje debetno kartico Mastercard®, s katero lahko nakupujete tudi po spletu, uporabo mobilne in spletne banke, do 30 EUR nagrade in popolnoma brezplačno vodenje računa do dopolnjenega 27. leta.

