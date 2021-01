Ravenski svetnik glasoval sam o sebi

Ravne na Koroškem – Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je ugotovila, da se je ravenski občinski svetnik Milan Škafar iz vrst SDS znašel v nasprotju interesov, ko je lani marca sam zase na dopisni seji občinskega sveta glasoval, če si zasluži občinsko nagrado. Škafar se z ugotovitvami KPK ne strinja. Sprožil je upravni spor.



Komisija pojasnjuje, da so se vse uradne osebe v skladu z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije »dolžne izogibati nasprotju interesov, da morajo biti pozorne na vsako dejansko ali možno nasprotje interesov in morajo storiti vse, da se mu izognejo. Svoje funkcije ne smejo uporabiti za to, da bi sebi ali komu drugemu uresničile kakšen nedovoljen zasebni interes. To pomeni, da se morajo izogibati okoliščinam ali postopkom, v katerih se odloča o pravicah ali koristih za njih, njihove družinske člane ter druge fizične ali pravne osebe, s katerimi imajo uradne osebe osebne, poslovne ali politične odločitve,« je sporočila Komisija za preprečevanje korupcije.



Milan Škafar v glasovanju ni videl težav, saj se je denarju v višini 3.800 evrov bruto vnaprej odrekel v dobrodelne namene. Trdi, da je glasovanje o predlogu za podelitev občinskih plaket in nagrade postalo problematično, ko se Listi Rožen (svetniška skupina župana Tomaža Rožena) ni izšlo glasovanje o občinski nagradi, za katero so želeli, da jo dobi kantavtor Milan Kamnik.

Denarju se vnaprej ni mogel odreči

»Predhodno se Milan Škafar ni mogel ničemur odreči. Tudi finančnemu delu nagrade ne. Seja zaradi epidemije novega koronavirusa namreč ni potekala v živo, občinski uslužbenec je vsakega svetnika posebej poklical in po pooblastilu župana izvedel glasovanje. Milana Kamnika je za občinsko nagrado predlagal Mladinski svet Ravne in ne Lista Rožen. Sporno se mi zdi, da občinski svetnik glasuje sam o sebi, pri čemer sploh ni pomembno, o čem glasuje. V tem primeru ni šlo za politično nasprotovanje Liste Rožen,« je povedal Aljaž Verhovnik (Lista Rožen) in dodal, da je bil Škafarjev glas odločilen. »Če Škafar ne bi glasoval, sklep o nagradi ne bi bil izglasovan,« pravi Verhovnik.



»Ena od ugotovitev KPK je, da svojega nadrejenega, torej župana, nisem obvestil, da me skupina občanov predlaga za občinsko nagrado. To ni res. To sem storil, a ne v pisni obliki, kot zahteva KPK,« je izjavil Milan Škafar. Občino je moral večkrat pozvati, da je nagrado v višini 3000 evrov neto nakazala v dobrodelne namene. Konec lanskega leta jo je na Škafarjevo pobudo prejela ravenska Karitas.



Milan Škafar je nagrado občine Ravne prejel za dolgoletno družbeno in politično udejstvovanje v občini. Predlagala jo je skupina občanov.



Poizvedbo o morebitnem konfliktu interesov je na KPK naslovila občina Ravne na Koroškem, že pred tem pa je KPK glede tega dobila tudi prijavo, ki pa je ni podala občina.







