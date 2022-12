Ravnatelj Gregor Deleja odhaja na Mestno občino Celje

Dva dni pred božičem, zadnji dan pouka pred počitnicami, je znani ravnatelj Gregor Deleja, ki je Gimnazijo Celje – Center (GCC) spravil na zemljevid najbolj zaželenih srednjih šol, dijakom sporočil, da odstopa z mesta ravnatelja. Ni še želel povedati, kam odhaja, a večina je slutila, da bo najverjetneje podprl prijatelja in novega celjskega župana Matijo Kovača ter odšel na Mestno občino Celje. To je danes tudi uradno potrdil. 31. decembra bo postal vršilec dolžnosti direktorja občinske uprave.

Gregor Deleja je v svetu vzgoje in izobraževanja zelo znan, sredi decembra ga je minister za izobraževanje Igor Papič vključil v delovno skupino, ki bo do konca leta 2023 pripravila predlog nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja do leta 2033. Ali bo Deleja ostal član te delovne skupine, še ni znano. Za Delo pa je Deleja dejal, da bo z izobraževanjem ostal povezan v iniciativi Partnerstvo za kakovosten in pravičen vzgojno-izobraževalni sistem.

Profesor matematike Rok Lipnik bo od 31. decembra vršilec dolžnosti ravnatelja Gimnazije Celje - Center. FOTO: Robert Gajšek

Deleja odhaja na občino k županu Matiji Kovaču, ki je kandidiral s podpisi volivcev. Prvopodpisani pod njegovo kandidaturo je bil prav Deleja. Za Delo je dejal, da odhaja na občino tudi v podporo Kovaču: »Vsekakor bo to nov izziv, seveda podpora Matiji in za Celje, kot si ga želimo.« Dodal je, da tudi ravnateljevati ni več nameraval: »Mandat ravnatelja bi se mi iztekel v roku enega leta in nisem nameraval več kandidirati.«

Kot je zapisano v današnji uradni izjavi GCC, se je svet zavoda gimnazije na izredni korespondenčni seji, ki je potekala med 23. in 27. decembrom, seznanil z odstopom ravnatelja Gregorja Deleje. Za vršilca dolžnosti ravnatelja je bil imenovan Rok Lipnik. Ta je bil, kot je zapisano v izjavi, od leta 2020 eden od pomočnikov ravnatelja, »sicer pa je med dijaki in kolegi znan kot izjemno uspešen in priljubljen profesor matematike ter vodja mnogih nacionalnih in evropskih projektov, ki so potekali oziroma potekajo na šoli«.