Ravnatelji pozvali k odprtju prvih razredov v vseh regijah

Predsednik združenja osnovnošolskih ravnateljevje ministricipred popoldansko sejo vlade prenesel pobude slovenskih osnovnošolskih ravnateljev. Kot je dejal Pečan, vladi predlagajo, da pristopi k rahljanju ukrepov in naj odprejo šole za prvo triletje v vseh regijah. K temu jih napeljujejo tudi rezultati testiranj, je dejal Pečan: »Okuženih med zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju je le dober odstotek, kar pritrjuje ugotovitvam Evropskega centra za preprečevanje bolezni, da šole niso generator okužb.«Vendarle pa so nekatera testiranja dvignila veliko prahu. Potem ko so imeli vrsto lažno pozitivnih testov na Polzeli, se je ta teden zapletlo v Kranju, kjer je bilo pozitivnih kar 13,3 odstotka testiranih. Kasneje je bila večina, ko so jih testirali s PCR-testi, negativnih. Pečan je dejal, da ravnatelji zato predlagajo, da testiranj s temi hitrimi testi ne bi bilo več: »Testiranja naj se izvajajo s PCR-testi ali s primerno kakovostnimi hitrimi testi.«Pečan je dodal, da tovrstni zapleti pomenijo veliko kadrovskih težav, največ težav pa imajo starši: »Vrsta oddelkov je ostala doma, v karanteni. S tem je povzročena velika škoda. Potem pa še zdravniki niso povsod enako ravnali in so nekateri ostali v karanteni, čeprav ni bilo za to nobene potrebe. Država je morda res kupila cenejše teste, a ni ničesar prihranila, ampak je naredila celo izgubo.«Kako bo potekal pouk prihodnji teden, bo vlada odločala predvidoma danes.