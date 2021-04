Razčiščevanje statusa Desusa sledi tudi v državnem zboru

V nadaljevanju preberite:

Po tem, ko so začasno vodstvo Desusa in njihovi poslanci včeraj zakopali bojno sekiro in dosegli dogovor, da bodo stranka sredine, čaka poslansko skupino Desusa razčiščevanje tudi v državnem zboru. Za zaprtimi vrati se bodo že jutri pri predsedniku državnega zbora Igorju Zorčiču sešli vodje poslanskih skupin in proučili njegov predlog nove razdelitve kadrovskih kvot po posameznih parlamentarnih delovnih telesih, ki bi se morala spremeniti po tem, ko so se s prestopi in izstopi spremenila razmerja med strankami ter koalicijo in opozicijo.