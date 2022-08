Ne novo »štempljanje«, ampak digitalizacija obstoječega

V nadaljevanju preberite:

Do 27. avgusta je mogoče na portalu e-demokracija oddati komentar na predlog novele zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, prav tako imajo do konca poletja delodajalci in sindikati čas, da dajo svoje pripombe v okviru Ekonomsko-socialnega sveta (ESS).

Čeprav se sprememba zakona pripravlja že skoraj pet let in je zdaj še v fazi javne razprave, je zlasti na družbenih omrežjih sprožila žolčne debate, mnoge med njimi v smislu, da se uvaja obvezno »štempljanje«. Ali je to res?